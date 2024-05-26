Премьер Грузии Кобахидзе обвинил президента страны Зурабишвили в измене родине

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Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе обвинил президента страны Саломе Зурабишвили в измене родине. Слова о предательстве политик произнес в рамках Дня независимости Грузии.
«Именно единство и разумные шаги народа и избранной им власти дали нам возможность сохранить мир в стране на протяжении последних двух лет, несмотря на экзистенциальные угрозы и многочисленные предательства, в том числе предательство президента Грузии», – сказал Кобахидзе.Он добавил, что Грузия идет «по пути Моисея» после восстановления независимости в 1991 году, который приведет страну к Земле обетованной.
Также, по словам Кобахидзе, «Земля обетованная» для грузинского народа заключена в том, чтобы в 2030 году к 40-летию грузинской независимости, жить в сильной и единой стране с абхазским и осетинским народами.
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Никита Кротов