Блинкен провел разговор с новым главой МИД Украины

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Государственный секретарь США Энтони Блинкен встретился с новым министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой. Об этом дипломат написал на своей странице в социальной сети X.
«Он давний партнер, и я уверен, что мы продолжим хорошую работу и тесное сотрудничество, налаженное его предшественником», – сообщается в публикации.
Блинкен сказал, что с нетерпением ждет личной встречи с ним в ближайшие недели.
5 сентября Верховная Дума сняла Кулебу с поста министра иностранных дел Украины, его отставку поддержали 240 депутатов. Новым главой Министерства иностранных дел республики был назначен Сибига.
По словам источника, отставка министра иностранных дел Кулебы была вызвана недовольством президента Украины Владимира Зеленского его работой по привлечению военной помощи.
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Александр Климов