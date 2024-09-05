Рада утвердила отставку главы МИД Украины Кулебы

Рост популярности кандидата в президенты США Камалы Харрис мешает вопросу одобрения военной помощи Киеву на 50 миллиардов долларов, так как Штаты перестали спешить в этом направлении, когда угроза победы Трампа на выборах стала ниже. Об этом пишет Politico со ссылкой на источники.