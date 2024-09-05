Рада утвердила отставку главы МИД Украины Кулебы

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Верховная Рада Украины уволила Дмитрия Кулебу с должности главы МИД страны. Об этом сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк.
4 сентября стало известно, что Верховная рада Украины получила заявление министра иностранных дел Дмитрия Кулебы о своей отставке.
Кулеба стал уже шестым членом украинского правительства, который подал в отставку за последние два дня. Накануне агентство Bloomberg предположило, что скорее всего Кулеба будет заниматься укреплением отношений Украины с НАТО, а его место займет Андрей Сибига.
Напомним, Кулеба был министром иностранных дел Украины с 4 марта 2020 года.
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«Парламент уволил Дмитрия Кулебу с должности министра иностранных дел Украины. За – 240 (голосов – ред.)», — написал Железняк в Telegram-канале.
Кулеба стал уже шестым членом украинского правительства, который подал в отставку за последние два дня. Накануне агентство Bloomberg предположило, что скорее всего Кулеба будет заниматься укреплением отношений Украины с НАТО, а его место займет Андрей Сибига.
Напомним, Кулеба был министром иностранных дел Украины с 4 марта 2020 года.
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Элина Позднякова