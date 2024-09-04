Стало известно, чем займется Кулеба после увольнения с поста главы МИД Украины

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Подавший в отставку глава МИД Украины Дмитрий Кулеба будет укреплять отношения Киева с НАТО. Об этом сообщило агентство Bloomberg, ссылаясь на собственный источник.
Агентство предполагает, что пост главы МИД Украины займет заместитель Кулебы Андрей Сибига. Сам министр скорее всего будет заниматься укреплением отношений Украины с НАТО.
Кроме того, уточняется, что Кулеба стал уже шестым членом украинского правительства, который подал в отставку за последние два дня. Издание сообщает, что подобное явление стало самой масштабной перестановкой в кабинете министров Украины с начала конфликта. При этом причины пока непонятны.
4 сентября стало известно, что Верховная рада Украины получила заявление министра иностранных дел Дмитрия Кулебы о своей отставке. Об этом сообщил спикер украинского парламента Руслан Стефанчук.
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«Кулеба и раньше был публичным лицом усилий Зеленского по прокладыванию пути в НАТО и ЕС и имеет существенный опыт переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном и его коллегами из других стран альянса», — говорится в сообщении издания.
Кроме того, уточняется, что Кулеба стал уже шестым членом украинского правительства, который подал в отставку за последние два дня. Издание сообщает, что подобное явление стало самой масштабной перестановкой в кабинете министров Украины с начала конфликта. При этом причины пока непонятны.
4 сентября стало известно, что Верховная рада Украины получила заявление министра иностранных дел Дмитрия Кулебы о своей отставке. Об этом сообщил спикер украинского парламента Руслан Стефанчук.
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Элина Позднякова