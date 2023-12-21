В США рассказали о проблемах с производством снарядов для Украины

Фото: iStock/Oleksii Liskonih
Оборонно-промышленный комплекс США столкнется с нехваткой ресурсов для производства необходимого количества снарядов, предназначенных для Украины и Израиля, заявил журналист газеты The Washington Post (WP) Макс Бут.
Бут выделил проблему в недостатке возможностей американской оборонной промышленности для производства необходимого количества боеприпасов. Он также указал на важность извлечения урока из двух конфликтов, подчеркнув необходимость создания мощного оборонно-промышленного комплекса в США.
Читайте также:
«Страна.ua»: В Черкасской области прогремели взрывы
Блинкен заявил, что у США есть четкий план будущего развития Украины
Блинкен высказался о ситуации с арестованными в России американцами
Артем Кузьмин