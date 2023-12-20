Politico: Правозащитные организации призвали США прекратить помощь Израилю

Фото: iStock/goglik83
Сразу несколько мировых правозащитных организаций обратились к США с призывом прекратить помощь Израилю, об этом пишет издание Politico, к журналистам которого попало официальное письмо.
В документе, оказавшимся в распоряжении у СМИ, такие организации как Human Rights Watch и Amnesty International обращаются к главе американского оборонного ведомства Ллойду Остину с призывом прекратить спонсировать вооруженную агрессию Израиля, направленную против мирных палестинцев.
Отмечается, что среди отправителей обращения есть и американские компании, выступающие за защиту прав человека.
Читайте также:
В ЦАХАЛ заявили о взятии под контроль района Джебалия на севере Газы
Небензя: Только США и Израиль выступают против прекращения огня в Газе
Кирби: США видят разницу между жертвами в секторе Газа и на Украине
«Исполнение закона США касаемо помощи Израилю должно также привести к отказу от оказания некоторой помощи. Несмотря на хорошо задокументированные и заслуживающие доверия обвинения в жестоком нарушении прав человека подразделениями израильских сил безопасности, получение помощи США не было ограничено ни для какого подразделения»,- приводит Politico выдержку из коллективного письма организаций.
Читайте также:
В ЦАХАЛ заявили о взятии под контроль района Джебалия на севере Газы
Небензя: Только США и Израиль выступают против прекращения огня в Газе
Кирби: США видят разницу между жертвами в секторе Газа и на Украине
Евгения Парфентьева