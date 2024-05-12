Блинкен: США делают всё возможное для ускорения военных поставок Киеву

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Соединённые Штаты делают всё возможное для того, чтобы ускорить военные поставки Украине. В том числе это касается вооружений для создания угрозы Крыму.
Об этом заявил в интервью телеканалу CBS News госсекретарь США Энтони Блинкен, добавив, что то же самое делают и европейские страны. Он признал, что пауза в несколько месяцев при одобрении запроса на выделение Украине очередного транша военной и финансовой помощи имела свои последствия. Тем не менее, Блинкен выразил уверенность, что Киев сумеет «удержать фронт на востоке».
Кроме того, по словам госсекретаря, даже в нынешний «сложный момент» Украине под силу развивать успехи в Чёрном море, в том числе создавая угрозы Крыму. Американцы же предоставляют для этого системы вооружений, заключил Блинкен.
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Александр Бойцов