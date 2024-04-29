Блинкен надеется, что Россия согласится на переговоры по Украине по Уставу ООН

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Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что надеется на согласие России провести переговоры по Украине в соответствии с международным правом. Об этом он заявил на Всемирном экономическом форуме в Эр-Рияде.
По его словам, власти США рассматривают проведение переговоров в соответствии с принципами, лежащими в основе международного сообщества и Устава ООН. В частности, речь идёт о суверенитете, территориальной целостности и независимости.
Если Россия подтвердит готовность к таким переговорам, то будет принята соответствующая резолюция.
Напомним, что 15-16 июня Швейцария проведёт мирную конференцию по Украине. При этом Россия на ней присутствовать не будет.
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Если Россия подтвердит готовность к таким переговорам, то будет принята соответствующая резолюция.
Напомним, что 15-16 июня Швейцария проведёт мирную конференцию по Украине. При этом Россия на ней присутствовать не будет.
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Анастасия Чинкова