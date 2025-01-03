Зеленский раскрыл подробности о личном разговоре с Трампом

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Владимир Зеленский заявил, что избранный президент США Дональд Трамп ждет его «одним из первых». Об этом он сообщил в ходе телемарафона.
По словам Зеленского, республиканский политик назвал завершение конфликта на Украине своим приоритетом. Он также намекнул, что встреча по этому поводу пройдет после инаугурации Трампа в понедельник, 20 января.
На этой встрече начнется выстраивание шагов, которые приведут к завершению острой фазы противостояния, заключил Зеленский.
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