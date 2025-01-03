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Зеленский раскрыл подробности о личном разговоре с Трампом

Зеленский заявил, что Трамп ждет его «одним из первых»
Фото: iStock/Yaraslau Mikheyeu

Фото: iStock/Yaraslau Mikheyeu

Владимир Зеленский заявил, что избранный президент США Дональд Трамп ждет его «одним из первых». Об этом он сообщил в ходе телемарафона.


По словам Зеленского, республиканский политик назвал завершение конфликта на Украине своим приоритетом. Он также намекнул, что встреча по этому поводу пройдет после инаугурации Трампа в понедельник, 20 января.

На этой встрече начнется выстраивание шагов, которые приведут к завершению острой фазы противостояния, заключил Зеленский.

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#украина
Названа дата прощания с экс-депутатом Госдумы Алкснисом
С «Черным полковником» Виктором Алкснисом простятся в воскресенье 5 января
03 января 2025, 15:04

Фото: istockphoto/iZhenya

С бывшим депутатом Госдумы Виктором Алкснисом простятся в грядущее воскресенье, 5 января, пишет РБК, ссылаясь на семью «Черного полковника».
Прощание пройдет в Траурном зале ЦКБ «РЖД-Медицина». По словам родственников, прощальная церемония запланирована в период с 10 до 11 утра.

На похоронах поприсутствуют родные и друзья Алксниса. Экс-депутат умер накануне в четверг, 2 января, а в ночь на 30 декабря мужчину ударил геморрагический инсульт, вызвавший кому. К сожалению, Алксниса из нее вывести не удалось.

Прозвище «Черный полковник» усопший получил за поддержку ГКЧП.

Перед этим стало известно о смерти заслуженной артистки РСФСР Генриэтты Ромодиной.

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​США признались, что ​в РФ появился настоящий «кошмар» для ​американских подлодок
NI: ВМС США не способны справиться с российскими подлодками «Ясень-М»
03 января 2025, 06:23

Фото: iStock/razihusin

Российские подлодки проекта 885М «Ясень-М» представляют серьезную угрозу для флота США и их союзников по НАТО, пишет журнал National Interest.
Эти многоцелевые субмарины обладают способностью к внезапным атакам на вражеские подлодки и корабли, используя свои ультра-тихие технологии для сближения на минимальное расстояние.

«Ясень-М» оснащены 533-миллиметровыми торпедами и мощным ракетным вооружением, включая крылатые ракеты «Калибр» и «Оникс», а также гиперзвуковой комплекс «Циркон». Американский флот, как отмечается в статье, не обладает средствами для эффективной защиты от гиперзвукового оружия, что ставит их в невыгодное положение.

Субмарины проекта «Ясень» начали поступать на вооружение российского флота в 2014 году. На данный момент в составе флота числятся одна подлодка проекта 885 и четыре — проекта 885М.

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#россия
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«Как отразится на платежах?»: в Раде призвали Тимошенко выступить по остановке транзита газа из РФ
Нардеп Дубинский призвал Тимошенко объяснить свою позицию по транзиту газа из РФ
03 января 2025, 05:27

Фото: istockphoto/reflection_art

Депутат Верховной Рады Александр Дубинский обратился к бывшему премьер-министру Украины и лидеру фракции «Батькивщина» Юлии Тимошенко с просьбой высказать свою позицию по вопросу прекращения транзита российского газа через территорию Украины.
В своем Telegram-канале Дубинский напомнил, что Тимошенко позиционирует себя как специалист по вопросам газа.

«Расскажите, (...) как это отразится на платежках украинцев?» — спросил ее Дубинский.
Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил о возможности сокращения помощи украинским беженцам в ответ на прекращение Киевом транзита российского газа. Глава МВД Словакии Матуш Шутай-Эшток в соцсетях выразил недовольство этим шагом, напомнив, что страна оказывала значительную помощь Украине с начала конфликта.

В то же время в ФРГ захотели запустить поставки топлива через оставшуюся ветку «Северного потока – 2» после остановки транзита газа Киевом.

Также известно, что в Греции тоже осудили решение прекратить транзит российского газа через территорию Украины.

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#газ
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Силовики в Южной Корее прибыли в резиденцию президента для ареста
Yonhap: следователи в Южной Корее вошли в резиденцию Юн Сок Ёля для его ареста
03 января 2025, 03:30

Фото: iStock/HStocks

Следователи управления антикоррупционных расследований (CIO) начали исполнение ордера на задержание временно отстраненного президента Южной Кореи Юн Сок Ёля. Об этом сообщило агентство Yonhap. Ордер был выдан Западным окружным судом Сеула и действует до понедельника, 6 января.
«Мы приступили к исполнению ордера на задержание президента», — говорится в сообщении.
Импичмент Юн Сок Ёлю был объявлен в связи с кратковременным введением военного положения. В рамках расследования правоохранительные органы добились решения суда о его аресте для допроса.

Хотя экс-президент обладает иммунитетом от уголовного преследования, он не распространяется на дела, связанные с мятежом или государственной изменой.

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#южная корея
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Байден начал первое выступление в Белом доме после терактов с шутки
03 января 2025, 01:42

Джо Байден (Фото: kremlin.ru)

Президент США Джо Байден начал свое первое публичное выступление после недавних трагических событий — теракта в Новом Орлеане и подрыва автомобиля Tesla Cybertruck в Лас-Вегасе — с шутки о себе.
На церемонии в Белом доме по назначению судей он отметил свое прибытие с иронией, что вызвало смех среди гостей.

«Уверен, вы аплодируете, потому что я наконец-то появился», — сказал Байден.
В ходе выступления президент сообщил, что провел заседание оборонного и разведывательного аппарата США в Ситуационной комнате Белого дома, где обсуждались подробности инцидентов.

Байден подчеркнул, что заседание заняло значительное время.

Ранее сообщалось, что водитель грузовика влетел в толпу и открыл огонь по пешеходам в Новом Орлеане. В тот же день электрокар Tesla Cybertruck взорвался у дверей башни Дональда Трампа в Лас-Вегасе.

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ФРГ просит запустить «Северный поток» после ​остановки транзита газа через Украину
03 января 2025, 00:41

Фото: iStock/Dragon Claws

Депутат Бундестага Севим Дагделен из группы «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» раскритиковала ФРГ за бесконечные «подарки» Киеву после того, как Украина остановила транзит российского газа в Европу. По ее мнению, этот шаг способствует повышению цен на энергоносители и разрушению европейской промышленности.
Политик также призвала немецкие власти прекратить финансовую поддержку Киева и запустить поставки топлива через оставшуюся ветку «Северного потока – 2».

«Правительство ФРГ и ЕС радостно наблюдают за разрушением европейской промышленности вследствие высоких цен на электроэнергию. Запустите, наконец, «Северный поток»! Прекратите делать денежные подарки Киеву!», — написала Дагделен в соцсети X (ранее Twitter).
С 1 января транзит российского газа через территорию Украины полностью прекращен из-за отказа Киева продлевать соответствующее соглашение.

«Газпром» сообщил, что действия украинской стороны лишили компанию технической и юридической возможности осуществлять поставки этим маршрутом. Это привело к остановке подачи топлива в Австрию, Италию, Молдавию, Словакию и Чехию. Европейские газотранспортные операторы подтвердили завершение поставок по этому направлению.

Ранее сообщалось, что в Греции осудили решение прекратить транзит российского газа через территорию Украины.

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#северный поток
#ес
#украина
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Словакия обвинила Зеленского в неблагодарности и саботаже из-за решения по газу
Глава МВД Словакии: неблагодарный Киев забыл о помощи Словакии, перекрыв газ
03 января 2025, 00:13

Фото: iStock/MikeMareen

Украина прекратила транзит газа через свою территорию, что вызвало критику со стороны Словакии. Глава МВД страны Матуш Шутай-Эшток в соцсетях выразил недовольство этим шагом, напомнив, что Словакия оказывала значительную помощь Украине с начала конфликта. Неблагодарность Киева в ответ шокирует.
«С начала военного конфликта Словакия оказала Украине существенную помощь, а также подала руку помощи всем спасающимся от бессмысленного конфликта. Словакия потеряет на основе шага (президента Украины Владимира) Зеленского сотни миллионов евро», — возмутился министр на своей странице Facebook*.
Министр подчеркнул, что подобные действия подрывают стабильность и доверие между европейскими государствами, а также способны ослабить сотрудничество в регионе. Экономические отношения между Украиной и Словакией теперь будут настороженными.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил, что правительство планирует обсудить ответ на прекращение транзита газа со стороны Украины, назвав этот шаг «саботажем Зеленского».

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#газ
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В США сделали неожиданную оценку влияния санкций на рубль
NYT: прогнозы по превращению рубля в «руины» из-за санкций не оправдались
02 января 2025, 23:49

Фото: iStock/Irina Tiumentseva

Старые прогнозы о разрушительном эффекте санкций на российскую экономику не оправдались, заявила американская газета New York Times.
По данным издания, ожидания о том, что ограничения окончательно подорвут экономику России или превратят рубль в «руины», оказались ошибочными.

«Сделанные в первые месяцы войны прогнозы о том, что экономические ограничения вскоре подорвут режим президента Владимира Путина или превратят рубль в «руины», не оправдались», — говорится в материале.
В статье отмечается, что Россия смогла минимизировать воздействие санкций благодаря активной торговле с Китаем и Индией, которые продолжают закупать российскую нефть. Дополнительно Москва нашла способы обхода ограничений и укрепила сотрудничество с другими странами.

NYT отмечает, что желание Дональда Трампа в такой ситуации «минимизировать санкции» вызывает беспокойство у жителей США, которые выступают в поддержку Украины.

Однако известно, что курс рубля к доллару США снизился в 2024 году почти на 11%. В конце года ситуация ухудшилась на фоне санкций, направленных против десятков российских банков.

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#сша
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#ограничения
#курс рубля
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Трамп назвал главную катастрофу США
Трамп оценил президентство Байдена, как полную и абсолютную катастрофу для США
02 января 2025, 22:28

Дональд Трамп (Фото: kremlin.ru)

Президентский срок Джо Байдена — полная и абсолютная катастрофа для США, заявил новоизбранный президент-республиканец Дональд Трамп в социальных сетях.
«Джо Байден — это худший президент в истории Америки, полная и абсолютная катастрофа. То, что он и его группа вмешивающихся в выборы «головорезов» сделали с нашей страной, не скоро будет забыто!» — сказано в посте Трампа.
Он добавил, что мягкотелость Байдена в миграционном вопросе вызвала ужасные формы радикального исламского терроризма и прочее насилие в Америке.

Дональд Трамп вступит в должность уже 20 января после торжественной процедуры.

Перед этим стало известно, с чем Трамп связал теракт в Новом Орлеане.

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#дональд трамп
#джозеф байден
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