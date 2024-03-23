Экс-сотрудник ЦРУ Джонсон рассказал о причастности Киева к теракту в «Крокусе»

Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что если РФ установит, что к теракту в «Крокус Сити холле» причастна Украина, то она усилит удары по военным объектам, в том числе и по штаб-квартирам ЦРУ на украинской территории. Об этом сообщает Dialogue works.