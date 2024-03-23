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Экс-сотрудник ЦРУ Джонсон рассказал о причастности Киева к теракту в «Крокусе»

Экс-сотрудник ЦРУ: РФ усилит удары, если причастность Киева к теракту подтвердят
23 марта 2024, 17:14
Фото: iStock/Silent_GOS

Фото: iStock/Silent_GOS

Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что если РФ установит, что к теракту в «Крокус Сити холле» причастна Украина, то она усилит удары по военным объектам, в том числе и по штаб-квартирам ЦРУ на украинской территории. Об этом сообщает Dialogue works.
Джонсон отметил, что на причастность киевского режима к теракту указывает недавнее заявление о том, что Штаты «разочарованы несанкционированными вопиющими действиями» Киева в отношении РФ. По мнению бывшего аналитика, эта информация сигнализирует о том, что украинцы не слушаются ЦРУ и выполняют собственные намеренные действия.

Джонсон подчеркнул, что такое положение вещей объяснимо, так как Вашингтон не «сажал этих людей на цепь и не приставлял оружие». Эксперт добавил, что в основном это добровольное сотрудничество.


Напомним, вечером 22 марта группа вооружённых террористов ворвалась в концертный зал «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске. Они начали в упор расстреливать людей, а затем устроили пожар в здании «Крокуса». В настоящий момент известно о 143 погибших, однако, их число может увеличиться. Сотрудники МЧС продолжают разбор завалов.

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«Пытаются перестраховаться»: В РАН обратили внимание на реакцию Киева на теракт
Варфоломеев объяснил быструю реакцию Киева на теракт попыткой перестраховаться
23 марта 2024, 18:12

Фото: iStock/alzay

Киев быстро отреагировал на террористический акт в «Крокус сити Холле», что говорит о попытках украинских властей перестраховаться, с таким заявлением выступил кандидат политических наук, советник президента Российской академии наук Антон Варфоломеев в беседе с Lenta.ru.
По словам эксперта, киевский режим пытается сделать всё возможное, чтобы нанести максимальный ущерб России. Однако, действия украинских властей зачастую выходят за рамки возможностей, согласованных с западными союзниками.

«На самом деле тут пока сложно окончательно утверждать. Но наиболее адекватная версия — это то, что украинская сторона решила перестраховаться», — заявил Варфоломеев.

Вечером 22 марта, сразу после первых официальных сообщений о теракте, советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк выступил с заявлением о непричастности Киева к происходящему в «Крокусе».

Напомним, в настоящий момент известно о 133 погибших. При этом, более сотни человек находятся в больнице, из-под завалов разрушенного концертного зала продолжают извлекать трупы.

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#украина
#теракт
#крокус сити холл
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Путин призвал не дать стоявшим за атакой на «Крокус» совершить новые теракты
23 марта 2024, 16:10

Фото: сайт Кремля

Президент РФ Владимир Путин заявил, что в настоящее время главное не дать тем, кто стоял за терактом в подмосковном «Крокус Сити Холле», совершить новые преступления. Об этом Путин сообщил во время своего обращения к россиянам.
Глава российского государства отметил, что в Москве и Московской области, а также во всех регионах РФ введены дополнительные меры антитеррористического и противодиверсионного характера. Путин назвал все произошедшее кровавым и варварским терактом.

В своем обращении российским лидер выразил слова благодарности сотрудникам спецслужб, медикам, а также всем неравнодушным гражданам, которые помогали пострадавшим. Путин выразил свои глубокие соболезнования семьям погибших.

Напомним, вечером 22 марта группа вооружённых террористов ворвалась в концертный зал «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске. Они начали в упор расстреливать людей, а затем устроили пожар в здании «Крокуса». В настоящий момент известно о 143 погибших, однако, их число может увеличиться. Сотрудники МЧС продолжают разбор завалов.

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Путин назвал кровавым и варварским терактом произошедшее в «Крокус Сити Холле»
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#теракт
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#пострадавший
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Украина подготовила «окно» для террористов из «Крокуса», заявил Путин
23 марта 2024, 16:02

Фото: сайт Кремля

Украина, по предварительным данным, подготовила «окно» для перехода террористов за границу. Об этом в обращении к гражданам сообщил президент России Владимир Путин.
Ранее ФСБ сообщала, что террористы пытались покинуть страну через российско-украинскую границу. Их задержали в Брянской области.

Он подчеркнул, что произошедшее накануне вечером в подмосковном «Крокус Сити Холле» – это «кровавый и варварский теракт».

Следственные и правоохранительные органы установят все детали этого террористического акта.

Путин объявил 24 марта днём общенационального траура.

Во многих регионах России в связи с трагедией были отменены массовые культурные, спортивные и иные мероприятия. На билбордах и электронных экранах появились надписи с соболезнованиями.

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#владимир путин
#россия
#украина
#террористы
#крокус сити холл
#теракт
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Путин выступил с обращением к россиянам в связи с терактом в «Крокусе»
23 марта 2024, 16:00

Фото: сайт Кремля

Российский лидер Владимир Путин выступил с обращением к россиянам в связи с терактом в «Крокус Сити Холле».
Напомним, вечером 22 марта группа вооружённых террористов ворвалась в концертный зал «Крокус Сити Холл» и начала в упор расстреливать ни в чём неповинных людей. После этого террористы устроили пожар в «Крокусе».

В настоящий момент известно о 143 погибших, более ста человек находятся в больницах, некоторых в крайне тяжёлом состоянии.

Владимир Путин назвал произошедшее «кровавым и варварским терактом». Глава РФ заявил, что все причастные к произошедшему в «Крокусе» будут найдены и понесут справедливое наказание.

24 марта Путин объявил днём общенационального траура.

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#владимир путин
#крокус сити холл
#теракт
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Путин назвал кровавым и варварским терактом произошедшее в «Крокус Сити Холле»
23 марта 2024, 15:52

Фото: сайт Кремля

Президент РФ Владимир Путин назвал теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле» кровавым и варварским. Об этом Путин сообщил во время своего обращения к россиянам.
В своем обращении российским лидер выразил слова благодарности сотрудникам спецслужб, медикам, а также всем неравнодушным гражданам, которые помогали пострадавшим. Глава государства выразил свои глубокие соболезнования семьям погибших.

Путин также отметил, что все причастные к теракту в «Крокусе» будут наказаны.

Напомним, вечером 22 марта группа вооружённых террористов ворвалась в концертный зал «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске. Они начали в упор расстреливать людей, а затем устроили пожар в здании «Крокуса». В настоящий момент известно о 143 погибших, однако, их число может увеличиться. Сотрудники МЧС продолжают разбор завалов.

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#крокус сити холл
#теракт
#полиция
#терроризм
#владимир путин
#президент
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Путин выразил слова благодарности экипажам скорой помощи
23 марта 2024, 15:44

Фото: сайт Кремля

Президент РФ Владимир Путин выразил слова благодарности экипажам скорой помощи, пожарным и спасателям, которые делали все возможное, чтобы помочь пострадавшим при теракте в «Крокус Сити Холл». Об этом Путин сообщил во время своего обращения к россиянам.
Глава государства также поблагодарил всех неравнодушных граждан, которые оказывали помощь.

Ранее сообщалось, что после теракта в «Крокус Сити Холл» российский лидер Владимир Путин назначил 24 марта днём общенационального траура.

Напомним, вечером 22 марта группа вооружённых террористов ворвалась в концертный зал «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске. Они начали в упор расстреливать людей, а затем устроили пожар в здании «Крокуса». В настоящий момент известно о 143 погибших, однако, их число может увеличиться. Сотрудники МЧС продолжают разбор завалов.

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#крокус сити холл
#теракт
#владимир путин
#президент
#пострадавший
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Путин: правоохранительные органы установят все детали теракта в «Крокусе»
23 марта 2024, 15:44

Фото: сайт Кремля

Следственные и правоохранительные органы сделают всё, чтобы установить детали террористического акта в подмосковном «Крокус Сити Холле». Об этом сообщил президент России Владимир Путин в ходе своего обращения к гражданам.
Также глава государства заявил, что всем пострадавшим будет оказана помощь.

Путин объявил 24 марта днём общенационального траура.

Накануне вечером группа террористов ворвалась в здание концертного зала «Крокус Сити Холл» и расстреляла зрителей. После этого боевики устроили пожар. По последним неофициальным данным, в результате этого теракта погибло 150 человек. Ещё сотни пострадавших находятся в больницах Москвы и области.

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#крокус сити холл
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Путин: всем пострадавшим при теракте в «Крокусе» окажут помощь
23 марта 2024, 15:40

Фото: Официальный сайт Кремля

Семьям погибших и пострадавшим при теракте в подмосковном Красногорске окажут всю необходимую помощь. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе своего обращения к гражданам после теракта в «Крокус Сити Холле».
Также глава государства выразил соболезнования семьям погибших.
Президент объявил 24 марта днём общенационального траура.

Накануне вечером группа вооружённых террористов ворвалась в здание концертного зала «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске. Они открыли огонь по зрителям, после чего устроили пожар. Последние неофициальные данные гласят, что в результате теракта погибло 150 человек. Отмечается, что все они погибли от огнестрельных ранений и отравления продуктами горения.

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#владимир путин
#теракт
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#пострадавший
#крокус сити холл
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«Понесут наказание»: Путин заявил, что все причастные к теракту в «Крокусе» будут найдены
Путин: Все причастные к теракту в «Крокусе» понесут наказание
23 марта 2024, 15:37

Фото: Официальный сайт Кремля

Все причастные к теракту в «Крокус Сити Холле» будут наказаны, об этом заявил глава российского государства Владимир Путин.
Президент выступил с обращением к россиянам в связи с терактом, который был совершён вечером 22 марта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл».

По словам Владимира Путина, все, кто так или иначе причастен к совершению этого кровавого преступления, понесут справедливое наказание.

Напомним, в настоящий момент известно о 143 погибших в теракте в подмосковном Красногорске. При этом, более сотни человека находятся в больнице, некоторые из них в крайне тяжёлом состоянии. Трупы людей продолжают извлекать из-под завалов разрушенного пожаром «Крокуса».

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#крокус сити холл
#владимир путин
#теракт
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