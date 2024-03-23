Фото: iStock/Silent_GOS
Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что если РФ установит, что к теракту в «Крокус Сити холле» причастна Украина, то она усилит удары по военным объектам, в том числе и по штаб-квартирам ЦРУ на украинской территории. Об этом сообщает Dialogue works.
Джонсон отметил, что на причастность киевского режима к теракту указывает недавнее заявление о том, что Штаты «разочарованы несанкционированными вопиющими действиями» Киева в отношении РФ. По мнению бывшего аналитика, эта информация сигнализирует о том, что украинцы не слушаются ЦРУ и выполняют собственные намеренные действия.
Джонсон подчеркнул, что такое положение вещей объяснимо, так как Вашингтон не «сажал этих людей на цепь и не приставлял оружие». Эксперт добавил, что в основном это добровольное сотрудничество.
Напомним, вечером 22 марта группа вооружённых террористов ворвалась в концертный зал «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске. Они начали в упор расстреливать людей, а затем устроили пожар в здании «Крокуса». В настоящий момент известно о 143 погибших, однако, их число может увеличиться. Сотрудники МЧС продолжают разбор завалов.
Читайте также:
Инвалид-колясочница пропала после теракта в «Крокусе»
Мужчина, спасший людей в «Крокусе», рассказал, как обезвредил террориста
Террористам пообещали 500 тысяч рублей за убийство десятков людей в «Крокусе»
Джонсон подчеркнул, что такое положение вещей объяснимо, так как Вашингтон не «сажал этих людей на цепь и не приставлял оружие». Эксперт добавил, что в основном это добровольное сотрудничество.
Читайте также:
Инвалид-колясочница пропала после теракта в «Крокусе»
Мужчина, спасший людей в «Крокусе», рассказал, как обезвредил террориста
Террористам пообещали 500 тысяч рублей за убийство десятков людей в «Крокусе»
Екатерина Коршунова