Фото: РИА Новости/Владимир Сергеев
Лидер французской партии «Патриоты», кандидат на выборах в Европарламент Флориан Филиппо призвал в социальной сети X провести полное расследование возможных связей Украины с терактом в «Крокус Сити Холле».
Филиппо также поднял вопрос о том, на какие реальные цели Европа отправляет миллиарды долларов помощи. По мнению политика, французский лидер Эммануэль Макрон слишком долго оттягивал свои заявления о случившемся теракте.
Филиппо добавил, что скорее всего, Макрон желает скрыть правду от мирового сообщества о том, кто действительно причастен к теракту.
Ранее экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что если РФ установит, что к теракту в «Крокус Сити холле» причастна Украина, то она усилит удары по военным объектам, в том числе и по штаб-квартирам ЦРУ на украинской территории.
Напомним, вечером 22 марта группа вооружённых террористов ворвалась в концертный зал «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске. Они начали в упор расстреливать людей, а затем устроили пожар в здании «Крокуса». В настоящий момент известно о 143 погибших, однако, их число может увеличиться. Сотрудники МЧС продолжают разбор завалов.
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Филиппо добавил, что скорее всего, Макрон желает скрыть правду от мирового сообщества о том, кто действительно причастен к теракту.
Напомним, вечером 22 марта группа вооружённых террористов ворвалась в концертный зал «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске. Они начали в упор расстреливать людей, а затем устроили пожар в здании «Крокуса». В настоящий момент известно о 143 погибших, однако, их число может увеличиться. Сотрудники МЧС продолжают разбор завалов.
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Екатерина Коршунова