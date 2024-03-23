«Пытаются перестраховаться»: В РАН обратили внимание на реакцию Киева на теракт

Фото: iStock/alzay
Киев быстро отреагировал на террористический акт в «Крокус сити Холле», что говорит о попытках украинских властей перестраховаться, с таким заявлением выступил кандидат политических наук, советник президента Российской академии наук Антон Варфоломеев в беседе с Lenta.ru.
По словам эксперта, киевский режим пытается сделать всё возможное, чтобы нанести максимальный ущерб России. Однако, действия украинских властей зачастую выходят за рамки возможностей, согласованных с западными союзниками.
Вечером 22 марта, сразу после первых официальных сообщений о теракте, советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк выступил с заявлением о непричастности Киева к происходящему в «Крокусе».
Напомним, в настоящий момент известно о 133 погибших. При этом, более сотни человек находятся в больнице, из-под завалов разрушенного концертного зала продолжают извлекать трупы.
Читайте также:
«Москва. Скорбим. Беслан»: В бесланской школе создали алтарь в честь теракта в «Крокусе»
Волк: все задержанные террористы являются иностранными гражданами
Экс-сотрудник ЦРУ Джонсон рассказал о причастности Киева к теракту в «Крокусе»
«На самом деле тут пока сложно окончательно утверждать. Но наиболее адекватная версия — это то, что украинская сторона решила перестраховаться», — заявил Варфоломеев.
Напомним, в настоящий момент известно о 133 погибших. При этом, более сотни человек находятся в больнице, из-под завалов разрушенного концертного зала продолжают извлекать трупы.
Читайте также:
«Москва. Скорбим. Беслан»: В бесланской школе создали алтарь в честь теракта в «Крокусе»
Волк: все задержанные террористы являются иностранными гражданами
Экс-сотрудник ЦРУ Джонсон рассказал о причастности Киева к теракту в «Крокусе»
Евгения Парфентьева