Блинкен выразил Китаю обеспокоенность из-за «поддержки» России

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
Госсекретарь США Энтони Блинкен, встретившийся с министром иностранных дел Китая Ван И, выразил обеспокоенность в связи с предполагаемой поддержкой Китаем российского военно-промышленного комплекса (ВПК). Об этом заявил государственный деятель США на пресс-конференции.
«Я подчеркнул нашу серьезную обеспокоенность поддержкой Китаем российского ВПК», – сказал Блинкен после завершения встречи с МИД КНР.
В июле Блинкен предостерег Китай от поддержки российского военно-промышленного комплекса. В этом случае Пекин пообещал ждать ответных мер.
В то же время Пекин неоднократно отвергал обвинения США в том, что Китай поддерживает российский военно-промышленный комплекс.
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Александр Климов