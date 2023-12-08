Блинкен заявил, что 90% помощи США Киеву потратили сами Соединённые Штаты

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков
Девяносто процентов из общего объема американской военной помощи Украине были потрачены в самих Соединенных Штатах.Об эт государственный секретарь США Энтони Блинкен.
По его словам, деньги пошли на производство передаваемого Киеву оружия, благодаря чему в США появились новые рабочие места, обеспечив рост экономики.
Блинкен добавил, что именно по этой причине Вашингтон должен продолжать предоставлять военную поддержку Киеву.
Ранее координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что США не могут дать Украине гарантии по продолжению оказания военной помощи из-за позиции американского Конгресса.
Объём помощи Украине стал минимальным с начала вооруженного конфликта на территории Украины. Согласно исследованиям исследования Института мировой экономики Кильского университета, выделенная Украине помощь сократилась на 90% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
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Блинкен добавил, что именно по этой причине Вашингтон должен продолжать предоставлять военную поддержку Киеву.
Объём помощи Украине стал минимальным с начала вооруженного конфликта на территории Украины. Согласно исследованиям исследования Института мировой экономики Кильского университета, выделенная Украине помощь сократилась на 90% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
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Артем Путинцев