США больше не обещают продолжение военной помощи Украине

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США не могут дать Украине гарантии по продолжению оказания военной помощи из-за позиции конгресса. Об этом заявил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби.
«Мы не в состоянии давать такие обещания Украине с учетом того, как обстоят дела на (Капитолийском - ред.) холме», - сказал он на брифинге Белого дома.
Конгресс США не утверждает запрос американской администрации на выделение дополнительных средств для оказания военной помощи Украине.
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