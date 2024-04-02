Блинкен заявил, что в интересах США избежать прямой войны с РФ

Фото: сайт Госдепартамента США
Прямое вооруженное столкновение с Россией на Украине не отвечает интересам США, заявил госсекретарь Энтони Блинкен в интервью французскому телеканалу LCI.
По словам политика, Соединенные Штаты ради собственной национальной безопасности будут до последнего избегать прямой конфронтации с Россией.
При этом, во вторник 2 апреля Блинкен с той же уверенностью сообщил, что Украина обязательно станет членом НАТО.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон выступил с позицией, что Париж сделает все, чтобы Москва «не выиграла эту войну». Он озвучил, что для Франции «нет никаких лимитов» и «никаких красных линий» в вопросе оказания помощи Украине. Кроме того, французский лидер настаивает на необходимости отправки военнослужащих стран НАТО для помощи ВСУ.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг в ответ на высказывания Макрона сообщил, что у альянса нет планов отправлять свои войска на Украину.
Макрон: У поддержки Францией Украины «нет никаких лимитов»
Франция отправит на Украину 100 беспилотников
Украина станет членом НАТО — Блинкен
«На украинской земле не будет ни одного американского солдата», — решительно заявил Энтони Блинкен.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон выступил с позицией, что Париж сделает все, чтобы Москва «не выиграла эту войну». Он озвучил, что для Франции «нет никаких лимитов» и «никаких красных линий» в вопросе оказания помощи Украине. Кроме того, французский лидер настаивает на необходимости отправки военнослужащих стран НАТО для помощи ВСУ.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг в ответ на высказывания Макрона сообщил, что у альянса нет планов отправлять свои войска на Украину.
Макрон: У поддержки Францией Украины «нет никаких лимитов»
Франция отправит на Украину 100 беспилотников
Украина станет членом НАТО — Блинкен
Мария Федоровцева