Украина станет членом НАТО — Блинкен

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Украина станет членом Организации Североатлантического договора (НАТО), но нужна дорожная карта, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
По его словам, Украина станет членом НАТО, но для этого нужна понятная дорожная карта, которая позволит двигаться по направлению к этой цели.
Украина подала заявку об ускоренном вступлении в НАТО в сентябре 2022 года. Однако генсек альянса заявил, что полноценное членство Киева в союзе невозможно до окончания военного конфликта.
Ранее Блинкен заявил, что Украина переживает критически важный момент в конфликте с Россией, поэтому ей нужно срочно одобрить финансовую помощь в размере 60 миллиардов рублей.
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Алёна Самарева