Франция отправит на Украину 100 беспилотников

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Министерство обороны Франции заказало у военной промышленности 2 000 беспилотников, 100 из которых будут отправлены на Украину летом, заявил глава ведомства Себастьен Лекорню в социальной сети X.
Напомним, что 26 февраля на парижской конференции, посвященной поддержке Украины, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что ЕС могут направить войска на Украину.
Позже глава Министерства обороны Франции Себастьен Лекорню объяснил слова Макрона, уточнив, что в рамках встречи в Париже европейские лидеры обсуждали различные возможности усиления поддержки Киева.
Ранее президент Франции заявил, его слова об отправке войск Киеву были взвешены.
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Позже глава Министерства обороны Франции Себастьен Лекорню объяснил слова Макрона, уточнив, что в рамках встречи в Париже европейские лидеры обсуждали различные возможности усиления поддержки Киева.
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Александр Климов