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Госсекретарь США Блинкен прибыл в Киев

Reuters: Блинкен прибыл в Киев для обсуждения помощи Украине со стороны США
14 мая 2024, 06:07
Фото: сайт Госдепа США

Фото: сайт Госдепа США

Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен приехал в Киев для обсуждения помощи Украине от Вашингтона. Об этом информирует Reuters.
По данным издания, Блинкен прибыл в Киев на поезде «с необъявленным визитом». Стоит отметить, что это первый визит в Украину высокопоставленного американского чиновника после одобрения конгрессом США запроса на выделение дополнительных финансов на военную поддержку Киева.

Как утверждает представитель американской администрации, которого цитирует издание, в ходе посещения Киева Блинкен планирует обсудить то, как столица собирается воспользоваться поставками оружия от Штатов для «укрепления обороны» в попытке «вернуть инициативу на поле боя».



До этого сообщалось, что Белый дом намеревается на днях выделить очередной транш военной помощи Киеву. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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Антонов рассказал о последствиях запрета на импорт урана из России
Антонов: запрет США на импорт урана из России ведет к потрясениям в экономике
14 мая 2024, 05:01

Фото: istock / Ruma Aktar

Запрет Соединенных Штатов на импорт урана из РФ ведёт к новым потрясениям в международных экономических отношениях. Об этом заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.
«Администрация продолжает провальную линию нанесения нам стратегического экономического поражения», — приводит слова дипломата пресс-служба российского диппредставительства.
Антонов отметил, что не обладая достаточным количеством национальных обогатительных мощностей, Вашингтон наносит ущерб собственной экономике. Как считает посол, финансовые потери для Америки будут «куда больше, чем для России».

Он также отметил, что «местным стратегам главное» — навредить Российской Федерации.

Дипломат добавил, что российская экономика готова к любым вызовам, поставить отечественные компании на колени не получится.

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#запрет
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#ущерб
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#антонов
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Байден подписал закон о запрете импорта урана из России
Байден подписал принятый конгрессом закон о запрете импорта урана из РФ в США
14 мая 2024, 03:02

Фото: istock / vchal

Президент Соединённых Штатов Джо Байден подписал закон о запрете на импорт урана из РФ. Об этом сообщил советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан, передает РИА Новости.
Как утверждает Салливан, меры позволят укрепить энергетическую и экономическую безопасность Штатов из-за снижения и в результате устранения зависимости от Российской Федерации в области гражданской ядерной энергетики.

Закон вступит в силу через 90 дней после его подписания.

Ранее бывший разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер заявил, что президент Владимир Путин дал понять Западу, что Россия готова применить ядерное оружие, если НАТО вмешается в конфликт на Украине. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#импорт
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#энергетика
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США анонсировали выделение Киеву нового пакета помощи
Белый дом намеревается на днях выделить очередной транш военной помощи Киеву
14 мая 2024, 01:56

Фото: istock / PromesaArtStudio

Соединенные Штаты планируют выделить Украине новый пакет военной помощи. Об этом сообщил советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан, пишет РИА Новости.
Салливан отметил, что о таком шаге объявят в ближайшие дни. Украина будет каждую неделю получать от США все новые партии оружия, заявил Салливан.

«Вы увидите стабильный поток (военной помощи - ред.) неделя за неделей», — сообщил он журналистам в ходе брифинга.
Как пояснил советник Белого дома, вследствие многомесячной задержки с выделением конгрессом Штатов дополнительной финансовой помощи на нужды Киева, «Украина попала в яму», из которой Вашингтон пытается ее вытащить как можно быстрее.

При этом Салливан отметил, что поставки оружия украинским войскам каждую неделю не обязательно означают выделение все новых пакетов военной помощи с той же периодичностью.

«Я не стану предполагать, что выделение будет происходить каждую неделю», — подчеркнул Салливан.

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Как работает Совет безопасности РФ и чем будет заниматься Шойгу на посту секретаря Совбеза
Новая должность Сергея Шойгу: за что отвечает секретарь Совбеза РФ
14 мая 2024, 00:01

Фото: Сайт Кремля

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении Сергея Шойгу секретарем Совета безопасности вместо Николая Патрушева.
В материале «Радио 1» расскажем о структуре Совбеза, какова роль органа и чем будет заниматься экс-министр обороны Сергей Шойгу на новом посту.

Что такое Совбез РФ

Совет безопасности (СБ) РФ – конституционный государственный и консультативно-совещательный орган при президенте России. Он появился 5 марта 1992 года, его предшественником можно считать Совбез СССР.

Совбез — конституционный совещательный орган, осуществляемый подготовку решений президента по вопросам обеспечения безопасности, военного строительства, организации обороны, военно-технического сотрудничества с иностранными государствами, а также по вопросам, связанным с защитой конституционного строя, независимости и территориальной целостности РФ.

Структура Совбеза

Решения по структуре Совбеза принимаются его главой – президентом Владимиром Путиным. Кроме президента, в состав совета по должности входят 12 постоянных членов, включая секретаря СБ, и 18 членов, назначаемых президентом по представлению секретаря. Основные рабочие органы — 11 межведомственных комиссий.

Какая функция секретаря Совбеза

На секретаря СБ РФ возложены функции организации работы СБ и руководства его аппаратом. Секретарь Совбеза РФ сообщает президенту о состоянии национальной безопасности и докладывает главе России о состоянии нацбезопасности и мерах по ее укреплению.

Орган также выделяет основные направления внешней политики и дает оценку эффективности федеральных органов исполнительной власти в области обеспечения национальной безопасности.

На что влияет Совбез

Постоянные члены Совета безопасности РФ в ходе заседаний принимает решения, которые затем утверждает президент. После вступления в силу, решения становятся обязательными для исполнения должностными лицами и государственными органами.

Чем будет заниматься Шойгу

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Шойгу в должности секретаря СБ будет заместителем президентской комиссии по ВПК.

«Что касается Сергея Кужугетовича Шойгу, он в должности секретаря Совбеза будет одновременно заместителем президента в комиссии по ВПК, и он глубоко погружен в эту работу, он прекрасно знает темпы производства военно-промышленной продукции по конкретным предприятиям, часто посещает эти предприятия», – рассказал Песков журналистам.

Кураторство ФСВТС

Помимо этого, из структуры Минобороны указом президента выведена Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству, которая будет подчинена напрямую президенту. Шойгу будет курировать работу ФСВТС, но не будет ее руководителем. Непосредственным главой ФСВТС является Дмитрий Шугаев.

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Вучич неожиданно оправдался за радушный прием жены Зеленского
Вучич рассказал о причинах радушного приема украинских политиков в Белграде
13 мая 2024, 23:44

Фото: сайт Кремля

Сербии нужно сотрудничать с Украиной, не признавшей самопровозглашенное Косово. С таким заявлением выступил президент Сербии Александр Вучич, объясняя приём супруги Владимира Зеленского Елены в Белграде. Об этом пишет РИА Новости.
«А чего вы хотите от меня — не разговаривать со страной с 40 миллионами населения, которая никогда ничего плохого не сделала Сербии? Которая не признала Косово?» — задался вопросом политик.
Как утверждает Вучич, перед ним стоит задача заручиться поддержкой Киева, чтобы он выступил против приема Косово в Совет Европы.

До этого глава Центра по изучению современного балканского кризиса Института славяноведения РАН Елена Гуськова заявила, что приём Елены Зеленской в Белграде вызовет недовольство в Сербии. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#владимир зеленский
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Слуцкий: Белоусов — нестандартно мыслящий, преданный России человек
13 мая 2024, 22:19

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Лидер ЛДПР и глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что кандидат на должность министра обороны Андрей Белоусов является преданным стране и нестандартно мыслящим человеком.
Он выразил уверенность в том, что Белоусов справится с возложенными на него задачами на новой должности.

При этом Слуцкий отметил, что не понимает коллег, которые выступают против его кандидатуры на пост министра.

«Уверен, что Андрей Рэмович — человек, мыслящий нестандартно, преданный президенту России, русскому миру. С непростыми задачами, на него возложенными, сумеет справиться. Но я не совсем понимаю коллег, которые голосуют против, понимая, что всё равно эти члены правительства будут назначены. Это деструктивный подход и попытка запутать избирателей», — высказал своё мнение в беседе с NEWS.ru Слуцкий.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по обороне, Герой России Андрей Красов положительно отзывался о предложении президента России Владимира Путина назначить на пост министра обороны Андрея Белоусова, поскольку знания и опыт последнего сейчас очень необходимы.

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#мнение
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Песков: Шойгу будет курировать работу ФСВТС, но не руководить службой
13 мая 2024, 19:58

Фото: сайт Кремля

Бывший министр обороны РФ Сергей Шойгу, занимая должность секретаря Совбеза РФ, будет отвечать за курирование работы Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС), но не будет её прямым руководителем.
Об этом в интервью РИА Новости заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что руководителем ФСВТС по-прежнему остаётся Дмитрий Шугаев.

«Секретарь СБ РФ Сергей Шойгу будет именно курировать работу ФСВТС. Речи о том, что он будет непосредственным руководителем этой службы, не идет», — заявил пресс-секретарь президента.
Ранее Песков уточнял, что Шойгу будет следить за деятельностью ФСВТС и будет заместителем президента в комиссии по военно-промышленному комплексу (ВПК).

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Экс-командующий ВМС Украины объявлен в розыск в РФ
13 мая 2024, 19:57

Фото: iStock/TheaDesign

МВД России объявило в розыск экс-командующего ВМС Украины Игоря Воронченко.
Информация об этом появилась в базе ведомства. Игорь Александрович Воронченко 1964 года рождения разыскивается по статье Уголовного кодекса РФ. По какой именно — в сообщении не указывается.

Ранее Следственный комитет России сообщили, что следователи предъявили обвинение экс-командующему Военно-морскими силами Украины Воронченко. Он занимал соответствующую должность с июля 2016 по июнь 2020 года.

Подробностей ​не приводится.

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#россия
#мвд
#розыск
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Путин провел совещание Совбеза России с новым секретарем Сергеем Шойгу
13 мая 2024, 19:39

Фото: сайт Кремля

Президент Владимир Путин провел совещание Совета безопасности России, об этом сообщила пресс-служба Кремля.
На совещании присутствовал экс-министр обороны Сергей Шойгу, который в настоящее время назначен секретарем Совбеза вместо Николая Патрушева.

Темой совещания, по информации пресс-службы Кремля, стало «выстраивание отношений с независимыми государствами, образовавшимися на постсоветском пространстве».

Спикер Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Сергей Шойгу будет курировать деятельность Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству, однако руководить ею не будет. О том, какие еще кадровые перестановки произошли в правительстве, читайте в материале Радио 1».

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Опубликованы кадры последнего заявления Шойгу на посту министра обороны
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