Госсекретарь США Блинкен прибыл в Киев

Фото: сайт Госдепа США
Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен приехал в Киев для обсуждения помощи Украине от Вашингтона. Об этом информирует Reuters.
По данным издания, Блинкен прибыл в Киев на поезде «с необъявленным визитом». Стоит отметить, что это первый визит в Украину высокопоставленного американского чиновника после одобрения конгрессом США запроса на выделение дополнительных финансов на военную поддержку Киева.
Как утверждает представитель американской администрации, которого цитирует издание, в ходе посещения Киева Блинкен планирует обсудить то, как столица собирается воспользоваться поставками оружия от Штатов для «укрепления обороны» в попытке «вернуть инициативу на поле боя».
До этого сообщалось, что Белый дом намеревается на днях выделить очередной транш военной помощи Киеву. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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Как утверждает представитель американской администрации, которого цитирует издание, в ходе посещения Киева Блинкен планирует обсудить то, как столица собирается воспользоваться поставками оружия от Штатов для «укрепления обороны» в попытке «вернуть инициативу на поле боя».
До этого сообщалось, что Белый дом намеревается на днях выделить очередной транш военной помощи Киеву. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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Алина Юрчак