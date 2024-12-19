Блинкен заявил о необходимости вступления Украины в НАТО

Требования Владимира Зеленского о приглашении в НАТО или поставке систем ПВО не сработают, так как Запад не рассматривает ультиматумы. Об этом заявил политолог Александр Асафов. По его словам, лидер киевского режима пытается вернуть в повестку уходящие темы ради хоть какой-то реакции со стороны западных стран.