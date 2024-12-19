Блинкен заявил о необходимости вступления Украины в НАТО

Энтони Блинкен (Фото: РИА Новости/Валерий Шарифулин)
Вступление Украины в Североатлантический альянс необходимо и неизбежно. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
В ходе своего выступления в Нью-Йорке на заседании американского Совета по международным отношениям он отметил, что сейчас Киеву необходимо продолжать шаги по реформированию военных институтов и укреплению демократии.
В то же время госсекретарь США признал, что членство в Североатлантическом альянсе не является единственным условием для обеспечения гарантий безопасности Украины, как на этом настаивает Киев.
При этом он подтвердил, что сам по-прежнему выступает за присоединение Украины к НАТО.
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«В конечном счёте Украина будет в НАТО, ей следует быть в НАТО», — подчеркнул Блинкен.
В то же время госсекретарь США признал, что членство в Североатлантическом альянсе не является единственным условием для обеспечения гарантий безопасности Украины, как на этом настаивает Киев.
«Это один способ. Ноне единственный», — сказал политик.
При этом он подтвердил, что сам по-прежнему выступает за присоединение Украины к НАТО.
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Александр Бойцов