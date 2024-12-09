Госсекретарь США пригрозил привлечь к ответственности помогавших Асаду

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Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты поддержат международные инициативы по привлечению к ответственности лиц, помогавших бывшему сирийскому лидеру Башару Асаду. Он подчеркнул, что это касается как самого режима Асада, так и тех, кто его поддерживал. Внимание будет сосредоточено на расследовании предполагаемых преступлений, включая применение химического оружия и несправедливые задержания граждан.
Блинкен также отметил важность совместных усилий мирового сообщества для обеспечения справедливости в отношении злоупотреблений, совершенных против населения Сирии, передает РИА Новости.
США намерены активно участвовать в этих процессах и поддерживать меры, направленные на установление ответственности за действия, которые повлияли на мирных граждан.
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