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Слова Блинкена о мобилизации на Украине вызвали гнев на Западе

Журналист Боуз выразил негодование из-за слов Блинкена о мобилизации на Украине
Энтони Блинкен (Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков)

Энтони Блинкен (Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков)

Заявление главы Госдепа США Энтони Блинкена о необходимости снизить мобилизационный возраст до 18 лет на Украине вызывает разочарование и гнев. Об этом на своей странице в социальной сети X написал ирландский журналист Чей Боуз.
По мнению журналиста, «морально отвратительный Блинкен» призвал предводителя киевского режима мобилизовать граждан Украины за Североатлантический альянс (НАТО). Боуз задался вопросом, сколько еще украинцев должны погибнуть за интересы Соединенных Штатов.

Ранее издание Washington Post проинформировало, что в США растет разочарование в отношении властей Украины, которые не желают снижать мобилизационный возраст в стране до 18 лет.



Напомним, в мае этого года вступил в силу закон об ужесточении мобилизации на Украине. Лица, внесенные в реестр военнообязанных, лишатся права выезжать за пределы страны, распоряжаться деньгами, управлять автомобилем, осуществлять сделки с недвижимостью и оформлять документы.

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Песков: Россия готова приветствовать посреднические усилия по Украине
05 декабря 2024, 08:37

Дмитрий Песков (Фото: kremlin.ru)

Россия будет приветствовать любые посреднические усилия для мирного урегулирования конфликта на Украине. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости.
«Мы готовы приветствовать все посреднические усилия», — сказал Песков.

Накануне стало известно, что высокопоставленные украинские чиновники, включая главу офиса президента (ОП) Владимира Зеленского Андрея Ермака, министра обороны Рустема Умерова и министра экономики Юлию Свидеренко, проведут переговоры с новой командой избранного президента США Дональда Трампа.

Предполагается, что основной темой встречи станет обсуждение будущей политики администрации Трампа в отношении Украины.

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МИД РФ заявил о готовности России рассмотреть предложения Трампа по Украине
Рябков: Россия готова рассмотреть предложения Трампа по Украине, но есть условие
05 декабря 2024, 08:32

Фото: iStock/sb2010

Россия готова рассмотреть предложения избранного президента США Дональда Трампа по урегулированию украинского конфликта, но при этом не намерена поступаться своими основными национальными интересами. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков в интервью CNN.
По его словам, Москва внимательно изучит идеи, если они будут предложены, однако не сделает это в ущерб своей официальной позиции. Министр подчеркнул, что до сегодняшнего дня в России не получали ничего напрямую от республиканского политика или его команды, а только слышали публичные заявления отдельных членов его окружения.

Ранее сообщалось, что одна из первых версий плана посланника избранного президента США Дональда Трампа, Кита Келлога, стала доступна. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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Начальники генштабов ВС РФ и США провели телефонный разговор
NYT: Герасимов обсудил с Брауном конфликт на Украине
05 декабря 2024, 08:26

Валерий Герасимов (Фото: kremlin.ru)

27 ноября начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов обсудил по телефону конфликт на Украине с председателем Комитета начальников штабов ВС США Чарльзом Брауном. Об этом пишет газета New York Times.
Пресс-секретарь Брауна Джей Ди Дорси рассказал, что стороны по телефону обсудили украинский конфликт и другие вопросы, которые касаются глобальной и региональной безопасности.

По данным издания, Герасимов заявил Брауну, что запуск новейшей российской ракеты «Орешник» был запланирован еще до того, как президент США Джо Байден разрешил Украине бить американскими дальнобойными ракетами по территории России.

Российская сторона официально факт данного разговора не подтверждала.

21 ноября Россия впервые применила своё новое оружие — гиперзвуковую ракету средней дальности «Орешник». Первое применение этой ракеты было экспериментальным запуском с полигона «Капустин Яр» по заводу «Южмаш» в городе Днепропетровске.

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Минувшей ночью силы ПВО сбили 16 украинских дронов на территории РФ
МО: силы ПВО сбили 16 БПЛА ВСУ над российскими регионами
05 декабря 2024, 07:45

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Минувшей ночью силы противовоздушной обороны сбили 16 украинских беспилотников над российскими регионами. Об этом сообщает Минобороны РФ.
«В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении ведомства.

Всего уничтожено 16 вражеских дронов. 14 из них в Брянской области и по одному — в Курской и Белгородской.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщал, что в ночь на 5 декабря силы противовоздушной обороны РФ в течение часа ликвидировали девять беспилотников самолетного типа, атаковавших территорию региона. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет.

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#рф
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От осквернившего мемориал в Курской области литовца отвернулись щедрые спонсоры
05 декабря 2024, 07:36

Фото: iStock/diegograndi

Литовский активист Валдас Барткявичюс* после осквернения мемориала в Курской области лишился поддержки щедрых спонсоров, которые показывали ему материальную поддержку для закупки транспорта для ВСУ, пишет РИА Новости.
«Даже те, кто поддерживает Украину осудили меня после моей акции. Мы лишились поддержки со стороны некоторых действительно щедрых спонсоров», — написал Барткявичюс* в соцсетях.

Ранее литовец размещал в своих соцсетях фотографии на фоне разгромленного боевиками ВСУ магазина «Пятерочка» в Судже. А в декабре 2023 года он осквернил памятник поэту Александру Пушкину в Вильнюсе, после чего в 202 году публично оправдал теракт в «Крокус сити холле».

В России против Барткявичюса* завели уголовное дело сразу по нескольким статьям, в том числе об оправдании терроризма. Помимо этого, следователи устанавливают, где сейчас находится фигурант и соучастники. Его планируется объявить в международный розыск.

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* внесен в перечень экстремистов и террористов в России.
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#всу
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Российские войска выбили ВСУ из Старых Терн в ДНР
Рогов: войска РФ выбили ВСУ из поселка Старые Терны в ДНР за сутки
05 декабря 2024, 06:44

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Российские военные за сутки выбили подразделения Вооруженных сил Украины из поселка Старые Терны, расположенного в западной части Донецкой Народной Республики у Кураховского водохранилища.
Как сообщил в беседе с РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов, украинские силы создали в поселке укрепленные позиции с подземными ходами, что усложнило операцию.

На данный момент в поселке завершается зачистка от оставшихся сил противника.

Стало известно, что ВСУ направили резервы для сдерживания ВС РФ в Харьковской области. Также «Радио 1» писало о том, что экипаж ударно-разведывательного вертолета Ка-52М нанес ракетный удар по опорному пункту и личному составу Вооруженных сил Украины в приграничной зоне Курской области.

Ранее сообщалось, что пленный военнослужащий ВСУ Владимир Кит рассказал о случаях дезертирства в своем взводе, где с поля боя сбежали четыре из семнадцати человек.

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Пленный ВСУ рассказал о дезертирстве в своем взводе
Кит: с поля боя дезертировала почти четверть взвода ВСУ
05 декабря 2024, 06:39

Фото: iStock/Diy1

Пленный военнослужащий ВСУ Владимир Кит сообщил о случаях дезертирства в своем взводе, где с поля боя сбежали четыре из семнадцати человек, передает РИА Новости.
Причины ухода были разными: один из солдат покинул подразделение из-за невозможности взять отпуск, другой — в результате контузии, а третий ушел самовольно.

«Случаи были разные. Один ушел после того, как его контузило. Второй сбежал из-за того, что ему не давали сходить в отпуск, третий — просто сам ушел», — пояснил Кит.
По словам Кита, подобные инциденты встречаются во многих подразделениях ВСУ, и дезертирство стало распространенной проблемой в украинской армии.

Ранее «Радио 1» сообщало, что оппозиция в Южной Корее назначила дату голосования по импичменту президента.

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Стало известно, что ВСУ направили резервы для сдерживания ВС РФ в Харьковской области
Марочко: Сырский направил резервы ВСУ под Двуречную из-за угрозы сил РФ
05 декабря 2024, 06:23

Фото: iStock/ zim286

Солдаты Вооруженных сил Украины, входящие в резерв командующего Александра Сырского, были направлены в район населенных пунктов Двуречная и Новомлынск Харьковской области, передает ТАСС.
Это решение связано с необходимостью сдерживания угроз со стороны российских военнослужащих на купянском направлении.

По словам военного эксперта Андрея Марочко, силы численностью до батальонно-тактической группы хорошо оснащены, имеют боевой опыт и уже выполняют задачи на линии боевого соприкосновения.

Ранее сообщалось, что российские подразделения прорвали оборону ВСУ у Купянска, взяв под огневой контроль стратегически важный участок трассы Двуречная – Купянск.

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#трассы
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#солдаты
#всу
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Экипаж Ка-52М уничтожил опорный пункт ВСУ в Курской области
Экипаж Ка-52М поразил опорный пункт ВСУ в приграничном районе Курской области
05 декабря 2024, 05:17

Фото: iStock/Diy13

Экипаж ударно-разведывательного вертолета Ка-52М нанес ракетный удар по опорному пункту и личному составу Вооруженных сил Украины в приграничной зоне Курской области.
Удар был произведен в рамках выполнения задачи по поддержке группировки «Север», передает Telegram-канал Минобороны РФ.


По данным ТАСС, координаты для атаки были переданы авиационным наводчиком, а после выполнения миссии экипаж вертолета успешно выполнил противоракетный манёвр и выпустил тепловые ловушки.

Минобороны РФ подтвердило уничтожение целей.

Также известно, что в ночь с 4 на 5 декабря силы противовоздушной обороны РФ в течение часа ликвидировали девять беспилотников самолетного типа, атаковавших территорию Брянской области.

Ранее «Радио 1» сообщало, что во Франции случился политический кризис - правительство уйдет в отставку впервые с 1962. Утром 5 декабря премьер-министр Франции Мишель Барнье подаст прошение об отставке президенту Эммануэлю Макрону.

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