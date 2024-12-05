Энтони Блинкен (Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков)
Заявление главы Госдепа США Энтони Блинкена о необходимости снизить мобилизационный возраст до 18 лет на Украине вызывает разочарование и гнев. Об этом на своей странице в социальной сети X написал ирландский журналист Чей Боуз.
По мнению журналиста, «морально отвратительный Блинкен» призвал предводителя киевского режима мобилизовать граждан Украины за Североатлантический альянс (НАТО). Боуз задался вопросом, сколько еще украинцев должны погибнуть за интересы Соединенных Штатов.
Ранее издание Washington Post проинформировало, что в США растет разочарование в отношении властей Украины, которые не желают снижать мобилизационный возраст в стране до 18 лет.
Напомним, в мае этого года вступил в силу закон об ужесточении мобилизации на Украине. Лица, внесенные в реестр военнообязанных, лишатся права выезжать за пределы страны, распоряжаться деньгами, управлять автомобилем, осуществлять сделки с недвижимостью и оформлять документы.
Читайте также:
Пленный ВСУ рассказал о дезертирстве в своем взводе
Депутат Рады Дубинский сравнил удерживающего власть Зеленского с Гитлером
Шольц: ФРГ не разрешит армии Украины наносить удары вглубь РФ
Ранее издание Washington Post проинформировало, что в США растет разочарование в отношении властей Украины, которые не желают снижать мобилизационный возраст в стране до 18 лет.
Напомним, в мае этого года вступил в силу закон об ужесточении мобилизации на Украине. Лица, внесенные в реестр военнообязанных, лишатся права выезжать за пределы страны, распоряжаться деньгами, управлять автомобилем, осуществлять сделки с недвижимостью и оформлять документы.
Читайте также:
Пленный ВСУ рассказал о дезертирстве в своем взводе
Депутат Рады Дубинский сравнил удерживающего власть Зеленского с Гитлером
Шольц: ФРГ не разрешит армии Украины наносить удары вглубь РФ
Екатерина Коршунова