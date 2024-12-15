Госсекретарь США Блинкен провёл переговоры с новым сирийским руководством

Южно-Африканская республика (ЮАР) пока не может оказать влияние на ордер Международного уголовного суда (МУС) в отношении президента России Владимира Путина, чтобы пригласить его на саммит G20. Об этом в беседе с ТАСС сообщил официальный представитель президента ЮАР Винсент Магвенья.