Госсекретарь США Блинкен провёл переговоры с новым сирийским руководством

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Белый дом уже провёл предварительные переговоры с новым руководством Сирии. Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен.
Глава американского внешнеполитического ведомства уточнил, что он вместе с другими дипломатами пообщался с представителями организации «Хайат Тахрир аш-Шам»* в Акабе (Иордания). Об рассказала газета The Guardian. Деталей встречи госсекретарь США не раскрыл, но добавил, что во встрече принимали участие «другие стороны».
Дипломаты из США, Турции и стран Евросоюза после встречи заявили о полной поддержке сирийского народа в этот непростой момент во имя построения безопасного и стабильного будущего. Журналисты издания подчеркнули, что Блинкен встретился с представителями «Хайат Тахрир аш-Шам»*, несмотря на то, что в 2018 году США признали эту организацию террористической.
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