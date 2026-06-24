«Близнецы-братья»: эксперт усомнился в наличии конфликта между Польшей и Украиной

24 июня 2026, 22:18

Писатель Таксюр: никаких конфликтов между Польшей и Украиной быть не может

Фото: iStock/BigNazik

Никакого серьезного конфликта, связанного с Орденом Белого Орла, между Польшей и Украиной нет. Так считает член Совета Международного движения «Другая Украина», писатель Ян Таксюр.





В разговоре с Общественной Службой Новостей выразил уверенность в том, что никаких серьезных чувств ни поляки, ни украинцы к памяти погибшим в Волынской резне не имеют. По его мнению, трагедия является лишь предметом политических манипуляций.





«И те, и другие находятся в зоне влияния более сильных хищников. Чтобы удержаться у власти, польской элите надо отрабатывать информационную повестку, связанную с Волынской трагедией. Милые бранятся — только тешатся. И Польша, и Украина верны современным идеологическим ценностям Европы», — считает Таксюр.