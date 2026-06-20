Зеленский испортил ужин лидеров ЕС

20 июня 2026, 07:33

Euractiv: уход Зеленского привел к спорам по Украине на ужине лидеров ЕС

Владимир Зеленский

Уход Владимира Зеленского с торжественной встречи лидеров стран Евросоюза привел к спорам по вопросам России и Украины. Об этом пишет портал Euractiv.