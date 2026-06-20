Зеленский испортил ужин лидеров ЕС
Уход Владимира Зеленского с торжественной встречи лидеров стран Евросоюза привел к спорам по вопросам России и Украины. Об этом пишет портал Euractiv.
По информации издания, глава киевского режима присутствовал на мероприятии непродолжительное время. Изначально ужин был посвящен обсуждению стратегии противодействия растущему влиянию Китая в мировой экономике. Однако после ухода Зеленского участники переключились на споры о конфликте на Украине, и дискуссия затянулась почти до 11 часов вечера.
Ранее глава киевского режима допустил, что диалог между Москвой и Киевом по мирному урегулированию может возобновиться. По его словам, раунды переговоров с российской стороной, скорее всего, состоятся. Вопрос лишь в их формате.
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