Фото: iStock/simpson33
Немецкий политический блогер Томас Рёпер заявил, что антироссийская тема приносит голоса демократам в США и поднимает их рейтинг.
По крайней мере, по словам спикера, так считают сами демократы. Именно с этим связаны санкции против российских СМИ.
До этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Запад пытается отменить русскую культуру и самобытность. Однако, как передают её слова argumenti.ru со ссылкой на ТАСС, это не удаётся, о чём свидетельствуют выступления иностранных гостей на пленарной сессии Восточного экономического форума во Владивостоке.
Ранее независимая журналистка из Нидерландов Соня ван ден Энде раскритиковала западные санкции против RT и заявила, что такие меры лишь способствуют проигрышу демократов.
Читайте также:
Журналистка ван ден Энде заявила о вреде санкций против RT для демократов
В США заявили о наборе инструментов против зарубежных «дочек» банков РФ
Захарова предупредила США об ответе за санкции против российских СМИ
«В действительности, демократы считают, что их внутренней политике антироссийская тема приносит голоса. Это значит, что они должны кого-то обвинить. Кто остаётся? Они должны выдумать кого-то. И RT — очевидный выбор», — прояснил в беседе с RT Рёпер.
До этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Запад пытается отменить русскую культуру и самобытность. Однако, как передают её слова argumenti.ru со ссылкой на ТАСС, это не удаётся, о чём свидетельствуют выступления иностранных гостей на пленарной сессии Восточного экономического форума во Владивостоке.
Ранее независимая журналистка из Нидерландов Соня ван ден Энде раскритиковала западные санкции против RT и заявила, что такие меры лишь способствуют проигрышу демократов.
Читайте также:
Журналистка ван ден Энде заявила о вреде санкций против RT для демократов
В США заявили о наборе инструментов против зарубежных «дочек» банков РФ
Захарова предупредила США об ответе за санкции против российских СМИ
Мелисса Тимофеева