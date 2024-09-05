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Независимая журналистка из Нидерландов Соня ван ден Энде раскритиковала западные санкции против RT и заявила, что такие меры лишь способствуют проигрышу демократов.
«Это всё означает, что демократы проигрывают. Они знают, что могут проиграть, потому что люди в Америке устали от демократов, также от войны, конечно. И они чувствуют это, они знают это, но им нужно продвигать эту повестку», — прокомментировала в беседе с RT ван ден Энде.
А востоковед, китаист Николай Вавилов отметил, что США слабеют, а прозападные политики уже стремятся налаживать связи с Москвой.
«Вдруг они устремились в Россию. Они будут выступать на пленарке. О чём это говорит? Очевидно, что операция на Украине уже где-то на стадии завершения. И на Востоке уже поняли, что такие встречи ничем особо им не грозят. Также Запад определённо слаб», — прокомментировал в беседе с «Царьградом» Вавилов.
Ранее сообщалось, что американские власти ввели санкции в отношении медиагруппы «Россия сегодня», а также РИА Новости, RT, Sputnik и журналистки Маргариты Симоньян.
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