Блогера Несмияна* внесли в список иноагентов Минюста РФ
Минюст России в пятницу, 29 августа, обновил список иноагентов. Новый перечень представлен на сайте ведомства.
Отмечается, что иноагентами были признаны: блогер Анатолий Несмиян**, также известный как El Murid**, юрист Борис Кузнецов*, журналист Евгений Кротенко*, журналистка Олеся Кривцова*, активистка Ирия Везикко* и активист Юрий Бобров*.
Так, Несмиян*, Кротенко*, Кривцова* и Везикко* распространяли недостоверные сведения о решениях российских властей, выступали против проведения СВО на Украине и сотрудничали с другими иноагентами.
Кузнецов* и Бобров*, в свою очередь, принимали участие в создании и распространении материлов иноагентов.
Напомним, что Несмиян* также является фигурантом уголовного дела об оправдании терроризма в связи с постом в соцсетях о теракте в «Крокус Сити Холле».
Читайте также: *признан(а) Минюстом РФ иноагентом
**внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга