Достижения.рф

Блогера Несмияна* внесли в список иноагентов Минюста РФ

Минюст России обновил список иностранных агентов
Фото: iStock/vladj55

Минюст России в пятницу, 29 августа, обновил список иноагентов. Новый перечень представлен на сайте ведомства.



Отмечается, что иноагентами были признаны: блогер Анатолий Несмиян**, также известный как El Murid**, юрист Борис Кузнецов*, журналист Евгений Кротенко*, журналистка Олеся Кривцова*, активистка Ирия Везикко* и активист Юрий Бобров*.

Так, Несмиян*, Кротенко*, Кривцова* и Везикко* распространяли недостоверные сведения о решениях российских властей, выступали против проведения СВО на Украине и сотрудничали с другими иноагентами.

Кузнецов* и Бобров*, в свою очередь, принимали участие в создании и распространении материлов иноагентов.

Напомним, что Несмиян* также является фигурантом уголовного дела об оправдании терроризма в связи с постом в соцсетях о теракте в «Крокус Сити Холле».

Читайте также:

*признан(а) Минюстом РФ иноагентом
**внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга
Анастасия Чинкова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0