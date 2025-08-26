26 августа 2025, 12:56

Земфира* (Фото: Telegram@zemfiraworld)

26 августа 2025 года знаменитой российской рок-певице, композитору и поэтессе Земфире Рамазановой* исполняется 49 лет. Её творчество, ставшее символом целой эпохи 2000-х годов, оказало огромное влияние на подрастающее поколение, а такие хиты, как «Ариведерчи», «Искала», «Ромашки» и «Небо Лондона», годами занимали верхние строчки музыкальных чартов России. Однако сегодня артистка, признанная в России иностранным агентом, живёт за границей и редко вспоминает о бывшей родине — и когда вспоминает, то недобрым словом. Почему же певица, когда-то бывшая голосом поколения, решила уехать из России и как сложилась её жизнь в Европе, читайте в материале «Радио 1».





Содержание Творческий путь Земфиры* Причины отъезда Земфиры* из России Где сейчас живет Земфира*



Творческий путь Земфиры*

Земфира* (Фото: Telegram@zemfiraworld)



«Несомненно, она придумала свой песенный язык. Андрей Андреевич Вознесенский отмечал Земфиру* и ее находки — рваные слова, варваризмы. Эта похвала стоит очень дорого. Но и, конечно, она музыкально была свежа, ни на кого не похожа», — цитирует музыкального критика Сергея Соседова NEWS.ru.

Причины отъезда Земфиры* из России

Земфира* (Фото: Telegram@zemfiraworld)



«Мне грустно, тяжело, я плачу. Я тупо не хочу войны».

Где сейчас живет Земфира*

Земфира* (Фото: Telegram@zemfiraworld)



«Я живу хорошо. Совсем перестала думать о доме. Много пишу, больше, чем когда-либо, — нравится. Прошла аллергия, наверное, климат. Очень много предложений о концертах, больше, чем в России. Планирую написать музыку к балету. И самое главное — я очень свободна!».

«Земфира* в жизни, по сути, скромная, у нее небольшие расходы, и, соответственно, тех денег, которые она зарабатывает, думаю, ей хватает. Она не как Киркоров, который любит брендовые шмотки и частные рейсы. У нее ни котенка, ни ребенка, на кого ей тратить?» — выразил свою точку зрения Лавров в интервью NEWS.ru.