«Ни котенка, ни ребенка»: почему Земфира* стала изгнанницей в России и на Украине? Как сложилась ее жизнь в Европе?
26 августа 2025 года знаменитой российской рок-певице, композитору и поэтессе Земфире Рамазановой* исполняется 49 лет. Её творчество, ставшее символом целой эпохи 2000-х годов, оказало огромное влияние на подрастающее поколение, а такие хиты, как «Ариведерчи», «Искала», «Ромашки» и «Небо Лондона», годами занимали верхние строчки музыкальных чартов России. Однако сегодня артистка, признанная в России иностранным агентом, живёт за границей и редко вспоминает о бывшей родине — и когда вспоминает, то недобрым словом. Почему же певица, когда-то бывшая голосом поколения, решила уехать из России и как сложилась её жизнь в Европе, читайте в материале «Радио 1».
Творческий путь Земфиры*
Земфира* начала свой творческий путь в Уфе, где она выросла в районе Черниковки и училась в школе № 561. Ещё в детстве она проявляла разнообразные таланты: с пяти лет занималась музыкой, училась в музыкальной школе по классу фортепиано, а в юности серьёзно увлекалась баскетболом, даже став капитаном юниорской сборной России. Однако музыка в итоге взяла верх. До того как прославиться, Земфира* пела в подземных переходах Уфы и работала в ресторанах.
Её дебютный альбом, выпущенный в 1999 году, мгновенно принёс ей популярность. Журнал «Огонёк» назвал Земфиру* «прорвавшимся голосом поколения», а её лирика, затрагивающая душевные поиски молодёжи, находила отклик у миллионов. Всего за свою карьеру она выпустила семь студийных альбомов, которые получали широкое признание как у публики, так и у критиков.
«Несомненно, она придумала свой песенный язык. Андрей Андреевич Вознесенский отмечал Земфиру* и ее находки — рваные слова, варваризмы. Эта похвала стоит очень дорого. Но и, конечно, она музыкально была свежа, ни на кого не похожа», — цитирует музыкального критика Сергея Соседова NEWS.ru.
Причины отъезда Земфиры* из России
После начала СВО в 2022 году Земфира* была среди тех российских артистов, кто открыто выступил против действий российских властей. Уже 24 февраля 2022 года, во время концерта в Москве, она исполнила песню «Не стреляйте», предварив её словами: «Сегодня у всех был непростой день». В тот же день в её социальных сетях появилось сообщение:
«Мне грустно, тяжело, я плачу. Я тупо не хочу войны».
Позже Земфира* удалила данное сообщение из соцсети. Вскоре после этого Земфира* вместе с подругой, режиссёром Ренатой Литвиновой, уехала во Францию. Как отмечается в источниках, возвращаться в Россию она не планировала. В феврале 2023 года Минюст России признал её иностранным агентом, указав в качестве оснований её выступления против «специальной военной операции» и концертную деятельность в «недружественных странах». Сама Земфира* пыталась оспорить этот статус в суде, но безуспешно.
На Украине действия артистки вызвали негативную реакцию, и Земфира* попала в базу украинского сайта «Миротворец»**. В карточке на сайте указано, что Земфира Рамазанова* игнорирует «российскую агрессию» на Украине и манипулирует общественно значимой информацией.
Где сейчас живет Земфира*
В Европе Земфира* нашла новый дом. Как она сама сообщала в соцсетях, она поселилась в Париже и чувствует себя там свободно:
«Я живу хорошо. Совсем перестала думать о доме. Много пишу, больше, чем когда-либо, — нравится. Прошла аллергия, наверное, климат. Очень много предложений о концертах, больше, чем в России. Планирую написать музыку к балету. И самое главное — я очень свободна!».
Она продолжает заниматься творчеством: пишет музыку, даёт концерты в разных странах мира (кроме России), а в 2024 году вышел ее девятый студийный альбом. Однако её доходы после отъезда из России, по некоторым данным, существенно снизились.
Концертный директор Сергей Лавров сообщил, что в Европе Рамазанова может зарабатывать от €30 до €50 тысяч за выступление. Это меньше, чем она могла бы получить за концерт в «Олимпийском» в Москве. Однако Лавров предположил, что эмиграция не повлияла на финансовое положение Земфиры*, и она не испытывает недостатка в средствах.
«Земфира* в жизни, по сути, скромная, у нее небольшие расходы, и, соответственно, тех денег, которые она зарабатывает, думаю, ей хватает. Она не как Киркоров, который любит брендовые шмотки и частные рейсы. У нее ни котенка, ни ребенка, на кого ей тратить?» — выразил свою точку зрения Лавров в интервью NEWS.ru.