«Многих людей отталкивает»: Продюсер прокомментировал падение популярности Макаревича*

28 августа 2025, 12:31

Продюсер Рудченко: Макаревич* подорвал репутацию своими высказываниями

Андрей Малахов (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

Из-за своих антироссийских высказываний лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич* подорвал свою репутацию, в связи с чем утратил былую популярность. Таким образом продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко прокомментировал последнюю встречу музыканта с фанатами в Батуми.





Напомним, что на последней встрече Макаревича с фанатами в Батуми он исполнил всего три песни, забрал подаренные ему три подсолнуха и быстро удалился. На само мероприятие пришло мало фанатов, с которых за билет потребовали около 7,5 тысяч рублей.



Как объяснил эксперт, Макаревич* стал токсичным элементом и сейчас артиста любят только за его былую славу. Поведение музыканта отталкивает очень многих и даже самых преданных поклонникков.





«Несомненно, он подорвал свою репутацию своими антироссийски настроенными высказываниями и словами в поддержку Украины. Конечно, это сказалось на его репутации и на его деятельности. То есть Макаревич* уже стал токсичным элементом, уже неинтересным с точки зрения артиста. Его любят за былую славу. Те, кто еще остались его фанатами, любят его старые песни, а то, какой сейчас Макаревич, это очень многих людей отталкивает», — сказал Рудченко в беседе с NEWS.RU.