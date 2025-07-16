Блохин: поддержка Украины в Европе ослабевает из-за нежелания тратить деньги

16 июля 2025, 14:13

Франция и Италия не хотят платить за оружие для Украины

Фото: iStock/Michele Ursi

Политолог Константин Блохин заявил, что в Европе «начинается брожение» в отношении поддержки Украины, так как некоторые страны не хотят финансировать поставки оружия ВСУ.