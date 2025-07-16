Блохин: поддержка Украины в Европе ослабевает из-за нежелания тратить деньги
Франция и Италия не хотят платить за оружие для Украины
Политолог Константин Блохин заявил, что в Европе «начинается брожение» в отношении поддержки Украины, так как некоторые страны не хотят финансировать поставки оружия ВСУ.
Он отметил NEWS.ru, что Франция и Италия уже выразили нежелание нести дополнительные расходы, а при Дональде Трампе США дают Европе свободу выбора.
По словам Блохина, сейчас поддержка держится на Германии и Великобритании, но и они начинают колебаться.
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