«Пытаются отыграться»: В Госдуме раскрыли влияние скандала с Эпштейном на Трампа
Вассерман: демократы хотят отыграться на Трампе за дело Эпштейна
Демократы хотят отыграться на действующем президенте США Дональде Трампе и пытаются связать его с делом финансиста Джеффри Эпштейна о торговле малолетними. Об этом порталу NEWS.ru заявил депутат Госдумы Анатолий Вассерман.
Эксперт считает, что оппонентам Трампа вряд ли удастся провернуть нечто серьезное. Собеседник указал, что сожительство с несовершеннолетними Эпштейн организовывал именно для демократов, несмотря на то, что, судя по косвенным данным, Трампа тоже приглашали поучаствовать.
«…Но вряд ли тот запачкался в постельных делах», — добавил Вассерман.Он подчеркнул, что Трамп несколько лет был владельцем конкурса «Мисс вселенная», понимая опасность обвинений в сексуальных нарушениях и как их избежать. Если бы Трамп участвовал в этом, его бы могли шантажировать зафиксированными данными в будущем, продолжил Вассерман.
«Так что, скорее всего, демократы сумеют представить такие материалы, которым только демократы и смогут поверить, потому что очень уж хотят верить. Скандал повлияет рикошетом...» — резюмировал Вассерман.Перед этим Трамп говорил, что «список Эпштейна» создали демократы.