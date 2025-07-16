«Пытаются отыграться»: В Госдуме раскрыли влияние скандала с Эпштейном на Трампа

16 июля 2025, 13:07

Вассерман: демократы хотят отыграться на Трампе за дело Эпштейна

Анатолий Вассерман (Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович)

Демократы хотят отыграться на действующем президенте США Дональде Трампе и пытаются связать его с делом финансиста Джеффри Эпштейна о торговле малолетними. Об этом порталу NEWS.ru заявил депутат Госдумы Анатолий Вассерман.





Эксперт считает, что оппонентам Трампа вряд ли удастся провернуть нечто серьезное. Собеседник указал, что сожительство с несовершеннолетними Эпштейн организовывал именно для демократов, несмотря на то, что, судя по косвенным данным, Трампа тоже приглашали поучаствовать.





«…Но вряд ли тот запачкался в постельных делах», — добавил Вассерман.

«Так что, скорее всего, демократы сумеют представить такие материалы, которым только демократы и смогут поверить, потому что очень уж хотят верить. Скандал повлияет рикошетом...» — резюмировал Вассерман.

