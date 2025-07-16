Трамп запретил Зеленскому бить по Москве
Reuters: Трамп предостерег Зеленского от ударов по Москве
Президент США Дональд Трамп предостерег украинского коллегу Владимира Зеленского от ударов по Москве. Об этом сообщает Reuters.
Американский лидер подчеркнул, что хочет остановить кровопролитие, потому такие атаки недопустимы, и глава киевского режима не должен предпринимать подобных действий.
«Я просто хочу остановить убийства», — цитирует агентство слова политика.Глава Белого дома также отметил, что не поддерживает ни одну из сторон конфликта, и предупредил: если Россия не заключит мир с Украиной в течение 50 дней, то последствия будут крайне негативными. На этот ультиматум уже отреагировали депутаты Госдумы.