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Трамп запретил Зеленскому бить по Москве

Reuters: Трамп предостерег Зеленского от ударов по Москве
Дональд Трамп и Владимир Зеленский (Фото: РИА Новости/Стрингер)

Президент США Дональд Трамп предостерег украинского коллегу Владимира Зеленского от ударов по Москве. Об этом сообщает Reuters.



Американский лидер подчеркнул, что хочет остановить кровопролитие, потому такие атаки недопустимы, и глава киевского режима не должен предпринимать подобных действий.

«Я просто хочу остановить убийства», — цитирует агентство слова политика.
Глава Белого дома также отметил, что не поддерживает ни одну из сторон конфликта, и предупредил: если Россия не заключит мир с Украиной в течение 50 дней, то последствия будут крайне негативными. На этот ультиматум уже отреагировали депутаты Госдумы.
Лидия Пономарева

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