Трамп запретил Зеленскому бить по Москве

16 июля 2025, 10:26

Reuters: Трамп предостерег Зеленского от ударов по Москве

Дональд Трамп и Владимир Зеленский (Фото: РИА Новости/Стрингер)

Президент США Дональд Трамп предостерег украинского коллегу Владимира Зеленского от ударов по Москве. Об этом сообщает Reuters.





Американский лидер подчеркнул, что хочет остановить кровопролитие, потому такие атаки недопустимы, и глава киевского режима не должен предпринимать подобных действий.

«Я просто хочу остановить убийства», — цитирует агентство слова политика.