Трамп: я надеюсь, что Путин хочет мира, но действия РФ этого не подтверждают
Президент США Дональд Трамп заявил, что его российский коллега Владимир Путин хочет мира, но действия РФ этого не подтверждают. Об этом американский лидер сказал журналистам в аэропорту Пенсильвании на пути в Вашингтон.
К тому же Трамп выразил уверенность в том, что урегулирование конфликта на Украине произойдет быстрее, чем за 50 дней, которые дал президент на мирное соглашение.
«Он (президент РФ Владимир Путин) часто говорит, что хочет мира. И я думаю, он хочет, я надеюсь, он хочет, мы скоро узнаем», — сказал Трамп.
При этом глава страны отметил, что своими действиями Россия не подтверждает намерения Путина.
Напомним, что Трамп дал 50 дней на заключение мирного соглашения между РФ и Украиной. Если этого не произойдет, то тогда США введут 100% пошлины в отношении России и ее партнеров.