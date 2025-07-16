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Трамп: я надеюсь, что Путин хочет мира, но действия РФ этого не подтверждают

Дональд Трамп и Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент США Дональд Трамп заявил, что его российский коллега Владимир Путин хочет мира, но действия РФ этого не подтверждают. Об этом американский лидер сказал журналистам в аэропорту Пенсильвании на пути в Вашингтон.



К тому же Трамп выразил уверенность в том, что урегулирование конфликта на Украине произойдет быстрее, чем за 50 дней, которые дал президент на мирное соглашение.

«Он (президент РФ Владимир Путин) часто говорит, что хочет мира. И я думаю, он хочет, я надеюсь, он хочет, мы скоро узнаем», — сказал Трамп.

При этом глава страны отметил, что своими действиями Россия не подтверждает намерения Путина.

Напомним, что Трамп дал 50 дней на заключение мирного соглашения между РФ и Украиной. Если этого не произойдет, то тогда США введут 100% пошлины в отношении России и ее партнеров.
Иван Мусатов

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