Трамп: я надеюсь, что Путин хочет мира, но действия РФ этого не подтверждают

16 июля 2025, 02:13

Дональд Трамп и Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент США Дональд Трамп заявил, что его российский коллега Владимир Путин хочет мира, но действия РФ этого не подтверждают. Об этом американский лидер сказал журналистам в аэропорту Пенсильвании на пути в Вашингтон.





К тому же Трамп выразил уверенность в том, что урегулирование конфликта на Украине произойдет быстрее, чем за 50 дней, которые дал президент на мирное соглашение.





«Он (президент РФ Владимир Путин) часто говорит, что хочет мира. И я думаю, он хочет, я надеюсь, он хочет, мы скоро узнаем», — сказал Трамп.