Блокада США не помешает российскому танкеру разгрузиться на Кубе
США, несмотря на действующую энергетическую блокаду Кубы, позволят российскому танкеру с нефтью подойти к берегам острова. Об этом пишет газета The New York Times.
По данным издания, судно с грузом около 730 тысяч баррелей нефти в воскресенье находилось в 15 морских милях от Кубы. Согласно прогнозам журналистов, танкер может войти в территориальные воды государства уже вечером 29 марта. В последний день месяца корабль пришвартуется в порту города Матансас, говорится в статье.
Прибытие российского танкера может отсрочить истощение топливных запасов на острове на несколько недель. Официальные лица США пока никак не комментировали новость NYT.
