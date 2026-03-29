Члены экипажа арестованного в Египте танкера вылетели в Россию
Шесть членов экипажа танкера «Dignity» спустя полгода вынужденного нахождения на арестованном судне в египетском порту Суэц покинули борт и вылетели в Россию.
Об этом в беседе с RT сообщил капитан судна Владимир Кузнецов, который вместе с одним из моряков остаётся на месте. По словам капитана, изначально планировалось, что уедут семеро, а на борту останется только он.
Однако у токаря истёк срок действия загранпаспорта — документ вернули моряку уже просроченным. Самому Кузнецову судовой агент отказался возвращать паспорт, поскольку капитана назначили ответственным за сохранность судна.
Как подчёркивает моряк, топливо на танкере полностью закончилось, его обесточили. 24 марта Кузнецов был вынужденным подать сигнал бедствия. Двое россиян, по его словам, фактически стали заложниками египетских властей и остаются на борту без запасов топлива, электричества и продовольствия.
