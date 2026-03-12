12 марта 2026, 01:36

Shafaq News: Два нефтяных танкера попали под обстрел и загорелись у берегов Ирака

Фото: iStock/funfunphoto

Два нефтяных танкера попали под ночной обстрел и загорелись у берегов Ирака. Об этом сообщило агентство Shafaq News.





Оба атакованных на границе с Кувейтом корабля получили значительные повреждения, на них начались пожары. По предварительным данным, одно морское судно могло быть иракским, другое — иностранным, предположительно связанным с США.



Согласно материалу, удар могли нанести военные Ирана, но подтверждения этим сведениям пока нет. Информации о погибших или пострадавших моряках пока не поступало.



Агентство INA уточняет, что иракским портовым службам удалось спасти экипаж из 20 человек с одного из повреждённых танкеров.



