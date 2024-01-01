Си Цзиньпин считает неизбежным воссоединение Китая с Тайванем

Фото: istockphoto/Rich Townsend
Председатель КНР Си Цзиньпин в своём новогоднем обращении к нации сказал, что воссоединение Китая с Тайванем исторически неизбежно.
Reuters пишет, что Си Цзиньпин отметил, что объединение территорий по обе стороны Тайваньского пролива является исторической неизбежностью. Китай считает Тайвань своей «священной территорией» и никогда не отказывался от силового воздействия, чтобы сохранить над ним контроль.
По данным журналистов, Китай усиливает военное давление на Тайвань для того, чтобы на президентских и парламентских выборах, которые состоятся на полуострове 13 января, выиграла правящая партия.
Ранее председатель КНР Си Цзиньпин в ходе саммита в Сан-Франциско в ноябре сообщил президенту США Джо Байдену, что Пекин планирует воссоединить материковый Китай и остров Тайвань. Об этом пишет NBC со ссылкой на информированные источники.
По информации телекомпании, китайский лидер не стал называть точные сроки реализации таких намерений, уточнив, что Пекин сделает это мирно, без применения силы.
Читайте также:
Си Цзиньпин лично пообещал Байдену вернуть Тайвань, пишут СМИ
SCMP: Учёные из Китая разработали систему тренировок для войны в космосе
Reuters: Индийский океан станет «ахиллесовой пятой» Китая в борьбе за Тайвань
«Люди по обе стороны Тайваньского пролива должны быть связаны общей целью и разделить славу возрождения китайской нации», — заявил Си Цзиньпин.
Ранее председатель КНР Си Цзиньпин в ходе саммита в Сан-Франциско в ноябре сообщил президенту США Джо Байдену, что Пекин планирует воссоединить материковый Китай и остров Тайвань. Об этом пишет NBC со ссылкой на информированные источники.
По информации телекомпании, китайский лидер не стал называть точные сроки реализации таких намерений, уточнив, что Пекин сделает это мирно, без применения силы.
Читайте также:
Си Цзиньпин лично пообещал Байдену вернуть Тайвань, пишут СМИ
SCMP: Учёные из Китая разработали систему тренировок для войны в космосе
Reuters: Индийский океан станет «ахиллесовой пятой» Китая в борьбе за Тайвань
Мария Фирсова