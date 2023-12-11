Bloomberg: Аргентина готова провести саммит по Украине

Аргентина готова принять на себя ответственность по урегулированию вооружённого конфликта на Украине. В 2024 году в стране пройдёт саммит лидеров стран Латинской Америки, на котором эта проблема станет главным вопросом. Об этом пишет Bloomberg.
Уточняется, что саммит в Аргентине может стать платформой для обсуждения различных подходов Российской Федерации и Украины к урегулированию конфликта.
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Диана Аванесян