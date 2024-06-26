Bloomberg: Азия делает заметный разворот от Запада в сторону России и Китая

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Азия постепенно уменьшает свою зависимость от Вашингтона и западных стран. В то же время, азиатские государства делают разворот в сторону России и Китая.
Об этом пишут обозреватели информационного агентства Bloomberg. В качестве примера авторы материала приводят решение премьер-министра Малайзии Анвара Ибрагима, который на прошлой неделе заявил о заинтересованности в присоединении страны к BRICS — экономическому блоку, основателями которого в 2009 году стали Бразилия, Россия, Индия и Китай. Затем к нему присоединилась Южноафриканская Республика.
Это объединение стало альтернативой западному Международному валютному фонду, который в 1990-х годах вёл в отношении стран Азии жёсткую политику, подминая под себя их экономику. На сегодняшний день роль сверхдержавы в этом регионе играют уже не США, а Китай, который американцы и весь Запад считают главной для себя угрозой, отмечают авторы публикации.
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