Таиланд надеется получить одобрение членства в БРИКС на саммите в Казани

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Официальный представитель и глава департамента информации МИД Таиланда Никондет Пхалангкун на брифинге в Бангкоке заявил, что Таиланд надеется получить одобрение своей заявки на вступление в БРИКС на саммите объединения, который пройдет в Казани, пишет ТАСС.
«Мы рассчитываем получить положительные отзывы и быть принятыми в БРИКС на следующем саммите [объединения], который состоится в России 22-24 октября. Таиланд примет участие в этом саммите», — сказал он.
Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Таиланда Марит Сангиемпхонг вручил главе МИД РФ Сергею Лаврову письмо с просьбой предоставить стране членство в БРИКС. Соответствующее заявление было опубликовано на официальном сайте МИД Таиланда. В дипломатических представительствах азиатских стран подчеркнули, что «каждое государство-участник приветствовало» решение Бангкока присоединиться к БРИКС.
Вьетнам последовательно демонстрирует дружеское отношение к России. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова