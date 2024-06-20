Таиланд надеется получить одобрение членства в БРИКС на саммите в Казани

Официальный представитель и глава департамента информации МИД Таиланда Никондет Пхалангкун на брифинге в Бангкоке заявил, что Таиланд надеется получить одобрение своей заявки на вступление в БРИКС на саммите объединения, который пройдет в Казани, пишет ТАСС.