Зимбабве заявило о желании вступить в БРИКС

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Зимбабве желает присоединиться к БРИКС, заявил министр иностранных дел и международной торговли страны Фредерик Шава, передает ТАСС.
«По сути дела, мы стоим на пороге вступления в БРИКС. При прочих равных условиях, если все страны – члены объединения согласятся, то мы присоединимся в ближайшее время», – сказал он.
Министр отметил, что страна уже ведет переговоры о присоединении с Южной ЮАР, Китаем и Россией.
В мае заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что США пытаются подорвать деятельность БРИКС и других многосторонних форматов, которые им не нравятся.
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Александр Климов