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Зимбабве заявило о желании вступить в БРИКС

Глава МИД Зимбабве Шава: стремимися к вступлению в БРИКС
24 июня 2024, 06:09
Фото: IStock/Andrea Nicolini

Фото: IStock/Andrea Nicolini

Зимбабве желает присоединиться к БРИКС, заявил министр иностранных дел и международной торговли страны Фредерик Шава, передает ТАСС.
«По сути дела, мы стоим на пороге вступления в БРИКС. При прочих равных условиях, если все страны – члены объединения согласятся, то мы присоединимся в ближайшее время», – сказал он.

Министр отметил, что страна уже ведет переговоры о присоединении с Южной ЮАР, Китаем и Россией.



В мае заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что США пытаются подорвать деятельность БРИКС и других многосторонних форматов, которые им не нравятся.

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#брикс
#мид рф
В Японии призвали к временному отказу от поездок в Россию
В Японии призвали к временному отказу от поездок в Россию на фоне терактов
24 июня 2024, 06:16

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Генеральный секретарь кабинета министров Японии Есимаса Хаяси прокомментировал теракт в Дагестане, передает РИА Новости.
Хаяси подчеркнул, что Япония собирает информацию о происходящем в России, в том числе о теракте в Дагестане, и анализирует данные.

«Правительство Японии ранее установило третий уровень опасности для поездок на всю территорию России и вновь призывает граждан отказаться от поездок в Россию с любыми целями», – призвал он.

Представитель японского правительства добавил, что нет информации о повреждении имущества японцев в результате нападения в Дагестане, а также о раненых или погибших японцах не поступала.

Ранее в Дербенте был завершен активный этап контртеррористической операции (КТО). Отмечается, что режим КТО по-прежнему действует в Дагестане на фоне терактов в Махачкале и Дербенте.

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#теракт
#россия
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В США предупредили Украину о воздушной опасности
NI: удары по ВСУ авиабомбами ФАБ-3000 обновят оборону Украины
24 июня 2024, 04:36

Фото: iStock/Zeferli

Обстрел позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ) грозит негативными последствиями для страны, сообщает американское издание The National Interest.
Автор материала предупредил, что удар по позициям украинской армии бомбой ФАБ-3000 перегрузит украинскую ПВО. По его словам, украинская армия не располагает необходимыми средствами для отражения наступления такого масштаба.

«Если на востоке России массово производят это вооружение, как это сообщают российские СМИ, тогда бомбардировка этими гигантами по украинским целям перегрузит воздушную оборону Украины и сломает всю ее стратегию по защите от ударов с воздуха», – отмечается в публикации NI.

Журналист предположил, что использование ФАБ-3000 в зоне проведения специальной военной операции представляет собой одним из ключевых факторов прекращения конфликта в пользу Москвы.

Первая информация об использовании ФАБ-3000 российскими военными появилась 20 июня.

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Более 120 пострадавших и пятеро погибших: Москва пообещала отомстить за удар ВСУ

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#бомба
#россия
#украина
#москва
#пво
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Более 120 пострадавших: Москва пообещала отомстить за удар ВСУ по Севастополю
24 июня 2024, 04:15

Фото: iStock/Vladimir Zapletin

Вооруженные силы Украины (ВСУ) 23 июня нанесли удар ракетами ATACMS по Севастополю, в результате пятеро человек погибло, более 120, в том числе 27 детей, – пострадало. Какой ответ пообещала Москва и как отреагировал Пентагон – в материале «Радио 1».

Министерство обороны РФ заявило об ответственности США за удар ВСУ


В ведомстве сообщили, что ответственность за преднамеренный ракетный удар по гражданскому населению в Севастополе возлагается на Вашингтон, который поставляет Украине ракеты ATACMS из региона, с территории которой была произведена атака.

«Все полетные задания в американские оперативно-тактические ракеты ATACMS вводятся американскими специалистами на основе собственных данных спутниковой разведки США», – отмечается в сообщении министерства.

Всего по городу было выпущено 5 ракет ATACMS, оснащенных кассетными боевыми частями. Министерство обороны сообщило, что четыре ракеты были сбиты, но пятая в связи с работой системы противовоздушной обороны (ПВО) сбилась с курса и ее боевая часть взорвалась над городом. В результате осколки ракеты упали на отдыхающих на пляже людей.

В то же время Пентагон не отреагировал на сообщения об обстреле, отметив, что в ведомство поступала информация об инциденте.

https://radio1.ru/news/politika/v-pentagone-proignorirovali-soobscheniya-ob-obstrele-sevastopolya-raketami-atacms/">
В Пентагоне проигнорировали сообщения об обстреле Севастополя ракетами ATACMS
В Пентагоне проигнорировали сообщения об обстреле Севастополя ракетами ATACMS

Более 120 человек пострадали в результате обстрела Севастополя


В результате удара по городу более 120 человек получили ранения, пять человек спасти не удалось. Среди последних оказалась и девятилетняя дочь заместителя мэра Магадана Олега Аверьянова. Девочка была в отпуске со своей семьей во время удара ВСУ.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко взял под личный контроль оказание медицинской помощи жертвам обстрела. По его словам, на пляже работали более 20 бригад скорой помощи. В оказании помощи участвуют и специалисты из других регионов России, в том числе из Крыма. Также был направлен самолет из Москвы.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что в связи с обстрелом города украинскими войсками 24 июня объявлен днем траура. Об этом сообщили и в Крыму. Соболезнования выразил президент России Владимир Путин. Тем временем СК России возбудил уголовное дело по статье об организации террористической акта.

МИД России призвал Секретариат ООН осудить террористический акт ВСУ


Между тем МИД России призвал секретариат ООН к осуждению акта терроризма. Официальный представитель ведомства пообещала обеспечить международную реакцию на атаку ракетами ATACMS по Севастополю.

«Могу заверить, что российская дипломатия будет работать на этом направлении еще более упорно, чем это было», – заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Она также отметила, что удар представляет собой ритуальное преступление. Такие выводы дипломаты сделали из даты, выбранной Киевом для удара. Так, 23 июня в 2024 году празднуется День Святой Троицы – один из главных праздников православных христиан. Согласно мнению Захаровой, Киев испытывает глубокую ненависть к России и ко всему, что связано с русской культурой.

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В Пентагоне проигнорировали сообщения об обстреле Севастополя ракетами ATACMS Более 120 человек пострадали в результате обстрела СевастополяВ результате удара по городу более 120 человек получили ранения, пять человек спасти не удалось. Среди последних оказалась и девятилетняя дочь заместителя мэра Магадана Олега Аверьянова. Девочка была в отпуске со своей семьей во время удара ВСУ.Министр здравоохранения России Михаил Мурашко взял под личный контроль оказание медицинской помощи жертвам обстрела. По его словам, на пляже работали более 20 бригад скорой помощи. В оказании помощи участвуют и специалисты из других регионов России, в том числе из Крыма. Также был направлен самолет из Москвы.Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что в связи с обстрелом города украинскими войсками 24 июня объявлен днем траура. Об этом сообщили и в Крыму. Соболезнования выразил президент России Владимир Путин. Тем временем СК России возбудил уголовное дело по статье об организации террористической акта.МИД России призвал Секретариат ООН осудить террористический акт ВСУМежду тем МИД России призвал секретариат ООН к осуждению акта терроризма. Официальный представитель ведомства пообещала обеспечить международную реакцию на атаку ракетами ATACMS по Севастополю.«Могу заверить, что российская дипломатия будет работать на этом направлении еще более упорно, чем это было», – заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова.Она также отметила, что удар представляет собой ритуальное преступление. Такие выводы дипломаты сделали из даты, выбранной Киевом для удара. Так, 23 июня в 2024 году празднуется День Святой Троицы – один из главных праздников православных христиан. Согласно мнению Захаровой, Киев испытывает глубокую ненависть к России и ко всему, что связано с русской культурой.Читайте также:Слуцкий прокомментировал обстрел ВСУ СевастополяВ ООН высказались об ударах ВСУ по СевастополюВ Госдуме прокомментировали террористические акты в Севастополе и Дагестане"/>
Слуцкий прокомментировал обстрел ВСУ Севастополя
Депутат Слуцкий: Россия отомстит за каждую смерть при атаке ВСУ на Севастополь
24 июня 2024, 01:55

Фото: сайт Кремля

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий прокомментировал атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Севастополь. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
«Подлая агрессия против мирных российских городов со стороны варварского киевского режима не останется безнаказанной. А заокеанские кураторы не смогут отстраниться от ответственности», – отметил он.

По словам парламентария, только продвижение российской армии и следование целям спецоперации поможет остановить «террористические выпадки неонацистского режима».

Напомним, 23 июня украинские военные выпустили по Севастополю 5 ракет ATACMS с кассетными боевыми частями. В результате атаки более 120 человек получили ранения, позже губернатор города Михаил Развожаев заявил, что число раненых увеличилось до 151. Пять человек погибли. По данным уполномоченной по правам ребенка в России Марии Львовой-Беловой, среди пострадавших 27 детей, пятеро из них находятся в тяжелом состоянии.

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#леонид слуцкий
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#владимир путин
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В Британии заявили о необходимости начать переговоры с Россией по Украине
Лидер партии Reform UK: Запад должен начать переговоры с Россией по Украине
24 июня 2024, 01:49

Фото: iStock/Sven Loeffler

Лидер британской правой популистской партии Reform UK Найджел Фараж призвал западные страны начать переговоры с Россией по урегулированию конфликта на Украине, передает ​газета The Times.
«Я чувствую, что война зашла в тупик. Никакие вразумительные переговоры не ведутся. Даже если переговоры с целью найти мирное [решение] провалятся, я думаю, что лучше вести такие переговоры, чем отказываться от них», – заявил он, отметив, что во время боевых действий на Украине уже погибло огромное количество людей.

Политик осудил Запад за начало данного конфликта, а также провокации Владимира Путина при помощи расширения НАТО и Евросоюза на восток.

Фараж подчеркнул, что он выступает за предоставление военной помощи Киеву, но признал, что санкции против Москвы не только нанесли ущерб США и Европе, но и подтолкнули Россию к сближению с Китаем.

Ранее советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен призвал к ужесточению санкций против России.

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#евросоюз
#владимир путин
#сша
#европа
#москва
#киев
#санкции
#переговоры
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В США призвали к ужесточению санкций против России ради Украины
Экс-советник Трампа О'Брайен призвал к ужесточить санкции против России
24 июня 2024, 01:40

Фото: iStock/designer491

Советник по национальной безопасности при предыдущем президенте США Дональде Трампе призвал к ужесточению санкций против России ради Украины, сообщает CBS.
О'Брайен призвал к усилению санкций против России, чтобы остановить конфликт на Украине.

«Нам нужно усадить Владимира Путина за стол переговоров, сделать это можно... введя масштабные санкции против русских», – призвал экс-советник Трампа.

В то же время О'Брайен раскритиковал действия нынешнего президента США Джо Байдена, обвинив его в применении половинчатых мер на Украине.

Ранее Трамп пообещал урегулировать конфликт на Украине до своей инаугурации. Также он заявил, что тем самым стремится предотвратить третью мировую войну.

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В Пентагоне проигнорировали сообщения об обстреле Севастополя ракетами ATACMS
24 июня 2024, 01:32

Фото: iStock/Phototreat

Пентагону нечего сообщить об обстреле Севастополя американскими ракетами ATACMS, сообщили РИА Новости в ведомстве.
В то же время представители американской структуры признали, что видели информацию об обстреле Крыма, но отказались комментировать наличие погибших и раненых на полуострове в результате атаки ВСУ.

Ранее секретарь Пентагона Патрик Райдер в рамках регулярного брифинг заявил о недопустимости использования ВСУ ракет ATACMS для ударов вглубь России.

Напомним, 23 июня украинские военные выпустили по Севастополю 5 ракет ATACMS с кассетными боевыми частями. В результате атаки более 120 человек получили ранения, позже губернатор города Михаил Развожаев заявил, что число раненых увеличилось до 151. Пять человек погибли. По данным уполномоченной по правам ребенка в России Марии Львовой-Беловой, среди пострадавших 27 детей, пятеро из них находятся в тяжелом состоянии.

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#владимир путин
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В Госдуме прокомментировали террористические акты в Севастополе и Дагестане
24 июня 2024, 01:21

Фото: сайт Кремля

Глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий выразил уверенность, что теракты в Севастополе и Дагестане были инспирированы извне, об этом он написал в своем Telegram-канале.
Слуцкий прокомментировал теракты в Севастополе и Дагестане и выразил уверенность, что они были организованы извне. Он подчеркнул, что два события в «Светлый праздник Святой Троицы» неслучайны.

«Эти трагические события, уверен, инспирированы извне с целью посеять панику и разобщить народ», – подчеркнул парламентарий.

Он также выразил соболезнования семьям и близким погибших, а пострадавшим пожелал скорейшего выздоровления.

Ранее в Дербенте сообщили о завершении активного этапа контртеррористической операции (КТО). Отмечается, что режим КТО по-прежнему действует в Дагестане в связи с терактами в Махачкале и Дербенте.

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#госдума
#депутат
#праздник
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В ООН высказались об ударах ВСУ по Севастополю
В ООН призвали избегать жертв среди гражданских после удара ВСУ по Севастополю
24 июня 2024, 01:02

Фото: iStock/bennymarty

Заместитель официального представителя Генерального секретаря ООН Фархан Хак высказался о нападении Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Севастополь и призвал их избегать жертв среди гражданского населения, передает ТАСС.
«Мы хотим, чтобы все стороны предприняли шаги во избежание жертв среди гражданского населения», – отметил чиновник.

Напомним, 23 июня украинские военные выпустили по Севастополю 5 ракет ATACMS с кассетными боевыми частями. В результате атаки более 120 человек получили ранения, позже губернатор города Михаил Развожаев заявил, что число раненых увеличилось до 151. Пять человек погибли. По данным уполномоченной по правам ребенка в России Марии Львовой-Беловой, среди пострадавших 27 детей, пятеро из них находятся в тяжелом состоянии.

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