Другой мир: почему многие страны хотят в БРИКС

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БРИКС является объединением, которое олицетворяет многополярный мир, поэтому к нему хотят присоединиться все больше стран.
Об этом в беседе с «Известиями» рассказал политолог Александр Асафов. По его словам, БРИКС — это добросовестные не нарушаемые договоренности, не уничижающие чужую независимость.
В БРИКС не навязываются ограничения и там нет продвижения выгоды только одного государства. Политолог отметил очень высокий интерес к объединению со стороны стран с крупной и не очень экономикой. Они, по словам Асафова, понимают, что конструктивное сотрудничество возможно только при взаимоуважении.
БРИКС основали в 2006 году. Изначально странами-участницами являлись Бразилия, РФ, Индия и КНР. Сейчас БРИКС интересуются африканские страны.
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«Это взаимовыгодное многостороннее сотрудничество в отличие от других объединений. Мы помним, например, Транстихоокеанское торговое партнерство и Трансатлантическое торговое партнерство, которые развалил [экс-президент США Дональд] Трамп когда-то», – прокомментировал Асафов.
В БРИКС не навязываются ограничения и там нет продвижения выгоды только одного государства. Политолог отметил очень высокий интерес к объединению со стороны стран с крупной и не очень экономикой. Они, по словам Асафова, понимают, что конструктивное сотрудничество возможно только при взаимоуважении.
«Вот поэтому, собственно, все объединяются вокруг БРИКС, которая не является военным союзом. Международное сотрудничество для большинства людей, проживающих на планете, должно осуществляться именно в таком формате», – резюмировал Асафов.
БРИКС основали в 2006 году. Изначально странами-участницами являлись Бразилия, РФ, Индия и КНР. Сейчас БРИКС интересуются африканские страны.
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Никита Кротов