Bloomberg: Байден поддержал передачу замороженных российских активов Украине

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Белый дом выступает в поддержку закона, который позволит конфисковать замороженные зарубежные российские активы, в сумме составляющие около 300 миллионов долларов. Затем их планируется передать Украине.
В то же время существует мнение, что такой шаг значительно ухудшит финансовую репутацию США. Например, директор отдела международной экономики Совета по международным отношениям Бенн Стейл убеждён, что это решение осудит население большинства стран мира, в том числе тех, с которыми Соединённые Штаты пытаются налаживать сотрудничество в различных областях.
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Александр Бойцов