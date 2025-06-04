Bloomberg: ЕК может ужесточить меры против импорта российских энергоносителей
Европейская комиссия намерена 17 июня представить пакет мер, направленных на постепенный отказ от импорта энергоресурсов из России. Об этом сообщает агентство Bloomberg. Согласно информации, планируется ввести нулевую квоту на импорт российского газа.
Кроме того, в проект включены инструменты, направленные на поэтапное прекращение поставок российской нефти, а также ограничения на заключение новых контрактов на поставку урана и других ядерных материалов.
«Еврокомиссия 17 июня, вероятно, обнародует меры по введению нулевой импортной квоты на российский газ. Предложение также будет включать инструменты для поэтапного отказа от российской нефти и ограничения новых контрактов на поставку урана и других ядерных материалов», — сообщается в публикации.
Отмечается, что в рамках стратегии по сокращению энергетической зависимости от РФ, Еврокомиссия уже ранее представила дорожную карту, предусматривающую полный отказ от импорта российских энергоносителей к концу 2027 года.
Новые законодательные предложения, как ожидается, включат запрет на все новые контракты по поставкам российского газа, включая спотовые сделки, с вступлением в силу до конца 2025 года. Под ограничение могут попасть и действующие долгосрочные соглашения на поставку трубопроводного и сжиженного природного газа (СПГ), срок действия которых завершится не позднее 2027 года.