Bloomberg: ЕК может ужесточить меры против импорта российских энергоносителей

04 июня 2025, 15:48

Фото: istockphoto / sinonimas

Европейская комиссия намерена 17 июня представить пакет мер, направленных на постепенный отказ от импорта энергоресурсов из России. Об этом сообщает агентство Bloomberg. Согласно информации, планируется ввести нулевую квоту на импорт российского газа.





Кроме того, в проект включены инструменты, направленные на поэтапное прекращение поставок российской нефти, а также ограничения на заключение новых контрактов на поставку урана и других ядерных материалов.





«Еврокомиссия 17 июня, вероятно, обнародует меры по введению нулевой импортной квоты на российский газ. Предложение также будет включать инструменты для поэтапного отказа от российской нефти и ограничения новых контрактов на поставку урана и других ядерных материалов», — сообщается в публикации.