Маск потребовал прекратить финансирование ООН

04 июня 2025, 00:06

Маск призвал перестать финансировать ООН после видео с заявлением генсека Гутерреша

Илон Маск (Фото: кадр из транслации Fox News на Youtube)

Илон Маск публично призвал прекратить финансирование Организации Объединенных Наций. Об этом американский предприниматель заявил на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter).





Поводом для заявления Маска стали слова генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша о необходимости борьбы с дезинформацией и разжиганием ненависти на цифровых платформах.



Маск, ранее курировавший работу DOGE при администрации Дональда Трампа, отреагировал на видео с выступлением Гутерриша. В клипе генсек ООН утверждает, что цифровые платформы часто используются для введения людей в заблуждение и распространения вражды, и призывает мировое сообщество к ответным мерам.





«Лишите ООН финансирования», — прокомментировал Маск под видео с выступлением.