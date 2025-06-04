Маск потребовал прекратить финансирование ООН
Маск призвал перестать финансировать ООН после видео с заявлением генсека Гутерреша
Илон Маск публично призвал прекратить финансирование Организации Объединенных Наций. Об этом американский предприниматель заявил на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter).
Поводом для заявления Маска стали слова генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша о необходимости борьбы с дезинформацией и разжиганием ненависти на цифровых платформах.
Маск, ранее курировавший работу DOGE при администрации Дональда Трампа, отреагировал на видео с выступлением Гутерриша. В клипе генсек ООН утверждает, что цифровые платформы часто используются для введения людей в заблуждение и распространения вражды, и призывает мировое сообщество к ответным мерам.
«Лишите ООН финансирования», — прокомментировал Маск под видео с выступлением.Ранее сообщалось, что Илон Маск получил от президента США Дональда Трампа символический «золотой ключ от Белого дома». Такой подарок был сделан из-за решения миллиардера уйти с поста главы Департамента эффективности правительства (DOGE).