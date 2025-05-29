В США восстановили действие торговых пошлин Трампа
Апелляционный суд США восстановил действие указов Трампа о торговых пошлинах
Апелляционный суд США восстановил действие торговых пошлин, введенных указами президента Дональда Трампа. Решение было принято в четверг, передает РИА Новости.
«Ходатайство о немедленной административной приостановке удовлетворяется в той мере, в которой решения и постоянные запреты, вынесенные Судом по международной торговле по этим делам, временно приостанавливаются до дальнейшего уведомления, пока этот суд рассматривает ходатайства», — говорится в решении суда.Ранее Федеральный суд США по делам международной торговли заблокировал пошлины Трампа на импорт из 185 стран, а также тарифы для Канады, Китая и Мексики, признав их превышением полномочий. В четверг аналогичную позицию занял федеральный суд округа Колумбия.
Апелляционная инстанция, оценив потенциальный вред внешней политике, временно восстановила действие оспариваемых мер до окончательного рассмотрения дела.