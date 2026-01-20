Bloomberg: ЕС намерен использовать активы США в ответ на пошлины Трампа
Страны Европейского союза анализируют сценарий, при котором могут быть использованы американские финансовые активы, размещённые на их территории. Об этом пишет Bloomberg.
Как утверждается, такой шаг может стать ответной мерой на пошлины Дональда Трампа. По данным агентства, объём американских активов, находящихся в ЕС, превышает $10 трлн. Среди них около 40% всех государственных долговых обязательств США, принадлежащих европейским государствам, а также значительная доля корпоративных ценных бумаг.
В статье говорится, что большая часть активов находится в собственности частных инвестиционных фондов и физических лиц. Это существенно затрудняет реализацию потенциальных ограничительных мер.
Валютный стратег Кит Джакес указывает на уязвимость доллара, обусловленную огромным чистым дефицитом международных инвестиций США. Однако, по его словам, угроза реализуема лишь в том случае, если иностранные держатели американских активов готовы пойти на финансовые потери.
По словам экспертов, любые санкции в отношении финансового рынка США чреваты серьёзным ущербом для европейских инвесторов. Таким образом, инициатива несёт в себе значительные риски для обеих сторон.
