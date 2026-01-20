НАТО отказывается делиться с США разведданными из ситуации с Гренландией
Союзники США по НАТО приостановили передачу разведывательных данных. Причиной стали опасения, что эти сведения могут быть задействованы для силового захвата Гренландии, пишет портал I Paper.
Ряд государств‑членов альянса активизировали разработку совместных мер по усилению военного присутствия в регионе. Цель — продемонстрировать Вашингтону твёрдую позицию по Гренландии. В работе над планами участвуют делегации Великобритании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Нидерландов и Финляндии.
Особую озабоченность вызывает резкое охлаждение сотрудничества между Лондоном и Вашингтоном. Согласно публикации, Великобритания утратила статус ключевого партнёра США по обмену разведданными, а уровень их взаимодействия в области безопасности опустился до минимума с 1950‑х годов.
