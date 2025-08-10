Bloomberg: Евросоюз хочет поговорить с Трампом до его встречи с Путиным
Лидеры Евросоюза хотят провести переговоры с президентом США Дональдом Трампом до его запланированной встречи с главой России Владимиром Путиным, которая состоится 15 августа в американском штате Аляска. Об этом сообщает Bloomberg.
Отмечается, что в воскресенье послы стран ЕС были проинформированы о предстоящих дипломатических контактах, а уже в понедельник состоится виртуальное совещание руководителей дипломатических ведомств государств-членов сообщества. Цель переговоров – обсудить актуальные международные вопросы и выработать единую позицию перед предстоящей встречей Трампа и Путина.
Инициатива Евросоюза последовала после интенсивных дипломатических контактов в выходные дни, включая встречу вице-президента США Джей Ди Вэнса с министром иностранных дел Великобритании Дэвидом Лэмми.
Встреча Трампа и Путина на Аляске станет одним из важнейших международных событий ближайшего времени, и европейские лидеры стремятся максимально подготовиться к возможным последствиям этих переговоров.
Читайте также: