Bloomberg: Евросоюз хочет поговорить с Трампом до его встречи с Путиным

10 августа 2025, 21:10

Фото: iStock/SurkovDimitri

Лидеры Евросоюза хотят провести переговоры с президентом США Дональдом Трампом до его запланированной встречи с главой России Владимиром Путиным, которая состоится 15 августа в американском штате Аляска. Об этом сообщает Bloomberg.