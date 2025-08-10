Достижения.рф

Bloomberg: Евросоюз хочет поговорить с Трампом до его встречи с Путиным

Фото: iStock/SurkovDimitri

Лидеры Евросоюза хотят провести переговоры с президентом США Дональдом Трампом до его запланированной встречи с главой России Владимиром Путиным, которая состоится 15 августа в американском штате Аляска. Об этом сообщает Bloomberg.



Отмечается, что в воскресенье послы стран ЕС были проинформированы о предстоящих дипломатических контактах, а уже в понедельник состоится виртуальное совещание руководителей дипломатических ведомств государств-членов сообщества. Цель переговоров – обсудить актуальные международные вопросы и выработать единую позицию перед предстоящей встречей Трампа и Путина.

Инициатива Евросоюза последовала после интенсивных дипломатических контактов в выходные дни, включая встречу вице-президента США Джей Ди Вэнса с министром иностранных дел Великобритании Дэвидом Лэмми.

Встреча Трампа и Путина на Аляске станет одним из важнейших международных событий ближайшего времени, и европейские лидеры стремятся максимально подготовиться к возможным последствиям этих переговоров.

Анастасия Чинкова

